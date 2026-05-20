NBA: Los Knicks ganaron un partido increíble y se pusieron 1-0

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Los Cavaliers se imponían por 22 puntos con menos de ocho minutos por jugar, pero dejaron escapar la ventaja y terminaron perdiendo en el tiempo extra.
20 de mayo de 2026 - 20:10
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Karl-Anthony Towns anota un doble para la victoria de los Knicks.
EFE. EFE
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