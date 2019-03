Ni con uno ni con otra. El Movimiento Evita decidió por el momento mantenerse prescindente en la interna a gobernador del PJ y no apoyará a Omar Perotti o María Eugenia Bielsa. "Apostamos hasta último momento y teníamos expectativa en que podía darse una síntesis", explicó el presidente del PJ rosarino Eduardo Toniolli, referente del Movimiento. Por otro lado, el concejal, y precandidato a renovar su banca, valoró el armado de listas en el que confluyen sectores "en lucha contra las políticas de ajuste del gobierno nacional".

--¿Cómo evalúa el cierre electoral del Movimiento Evita?

--Estamos con mucha expectativa, logramos el objetivo básico, que era poder contribuir al armado del peronismo en la mayor cantidad de localidades, donde estamos en 108 listas, en muchas encabezamos y en otras formamos parte y construimos además una lista de diputados provinciales. Le hacemos un aporte al peronismo desde los movimientos sociales y la lucha de las mujeres que expresa Lucila De Ponti, un aporte desde el movimiento obrero con Antonio Donello, Omar Príncipe en tercer lugar, que expresa los agricultores y la lucha del campo más humilde, y en cuarto lugar Gisela Wild, que es la presidenta de la Federación de Cooperativas Eléctricas, que expresa el cooperativismo y el mutualismo. Todo eso, que muchas veces es difícil de expresar en la política institucional y que no suele tener un canal orgánico, se expresa en una lista que no es un acuerdo de cúpulas, sino que es la lista de distintos sectores en lucha contra las políticas de ajuste del gobierno nacional.

"Aportamos desde los movimientos sociales y la lucha de las mujeres con Lucila De Ponti, o el movimiento obrero con Antonio Donello, entre otros".

--¿Apoyan a alguno de los precandidatos a gobernador del PJ, Omar Perotti o María Eugenia Bielsa?

--El fenómeno que se dio en las 108 localidades, en la construcción de la lista de diputados y otra lista fuerte a concejales en Rosario, que me toca encabezar, con Silvana Teisa en segundo lugar, que es delegada metalúrgica, más sectores de la cultura, el trabajo, la educación, hizo que confluyamos distintos sectores más por una afinidad en la lucha, que por una definición sobre las candidaturas superestructurales. De hecho, apostamos hasta último momento y teníamos expectativa en que podía darse una síntesis. Como no se dio, hoy es muy difícil que como conjunto podamos definir por tal o cual candidato. Hoy la definición es apostar fuerte en el territorio, que cada sector defina, pero que esta alianza de distintos sectores en el marco del frente Juntos no tome una definición como lista. Nuestra definición es que vamos a jugar a fondo para que gane el peronismo en las elecciones generales, pretendemos ser un puente para que esta campaña sea constructiva y no destructiva de las chances del peronismo en la general. En Rosario es mucho más simple porque hay una sola candidatura a intendente, la de Roberto Sukerman, y lo acompañamos con fuerza para recuperar el gobierno de la ciudad.

--Pero el Evita, más allá de las organizaciones que lo acompañan en la lista, ¿decidió no pronunciarse?

--No, porque creemos que encabezando en muchas de esas listas, en diputados y en Rosario, significaría condicionar al resto de los sectores que integran las listas. Creemos que la apuesta tiene que estar en que sea una interna en la que se sume y que lo que cada candidato o candidata coseche pueda sumarse en la general y no que se disocie. Para nosotros esta elección tiene una importancia cardinal no solo por lo local, sino por lo nacional. La de Santa Fe y la de Córdoba son elecciones de dos distritos grandes que no van a estar en la misma fecha que la elección nacional, por lo tanto un triunfo del peronismo es central para pegarle un cachetazo a la política del macrismo unos meses antes de las elecciones nacionales.

"Pretendemos ser un puente para que esta campaña sea constructiva y no destructiva de las chances del peronismo de triunfar en la general".

--¿Una interna ordenada, sin agresiones, en la categoría gobernador es clave para ganar la provincia?

--Esa es una, y la otra clave es volver a enamorar y generar expectativa de futuro. Para eso, creemos que lo que aportamos, incluso con el contenido de las listas, es un montón de aportes programáticos, que proyectan la idea de provincia que tenemos y lo que queremos hacer en cada uno de los pasos que sostengamos en la campaña. Vamos a comunicar un planteo hacia delante, de la ciudad, la provincia que queremos, la patria que queremos construir.