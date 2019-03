Todas las posibilidades están abiertas en la interna de Cambiemos en Córdoba: desde que la alianza desaparezca y sus candidatos compitan por separado hasta que uno de ellos se baje y haya una fórmula de unidad. Lo que la mayoría ya descarta es que vaya a existir la elección interna del 17 de marzo, en la que compitan Ramón Mestre contra Mario Negri. El primero espera hoy un fallo favorable de la Justicia electoral. El segundo busca que la Mesa Nacional de Cambiemos lo habilite a competir por separado. Hoy se reunirá la cúpula de la alianza y discutirán las distintas opciones. De allí tendrá que salir alguna definición. Ayer el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, insistió con la posibilidad de que compitan y sostuvo que, en caso contrario “se deberá llegar a un acuerdo”.

La Mesa Nacional de Cambiemos se reunirá hoy en la Casa Rosada para intentar desanudar el entuerto de Córdoba, el mismo día en el que se encuentra el Consejo Directivo del PRO en Parque Norte para discutir la estrategia electoral (ver aparte). La interna de Córdoba escaló a niveles de los que es difícil volver. La fórmula de Negri con el macrista Héctor Baldassi, bendecida por la Rosada, acusó a Mestre de intentar un fraude e impugnó las elecciones internas junto con Luis Juez. Mestre, que es intendente de Córdoba capital y mantiene el control de la UCR provincial, dijo que seguiría adelante con la interna y espera que hoy la jueza electoral Marta Vidal le de la razón.

Desde el sector de Negri no tienen muchas esperanzas puestas en ese fallo. Es por eso que se reunieron el viernes pasado Negri, Juez, Baldassi y el resto de los dirigentes que los acompañan y definieron que más allá de lo que ocurra judicialmente, ellos no formarán parte de la interna ni de la alianza Cambiemos.

A partir de esa definición Negri comenzó un fin de semana a pura rosca. Tuvo contactos con altos funcionarios de la Rosada y con Elisa Carrió, quien salió a apoyarlo: “Con Cambiemos abrimos el camino a la República, a la prosperidad y fortalecimiento de las instituciones. Ese camino no lo vamos a traicionar. En Córdoba mi más absoluto respaldo a Negri, compañero de 25 años de ruta, excelente parlamentario e íntegra persona”, tuiteó.

Negri intenta convencer al macrismo de que lo habilite a competir por separado de Mestre, sin ir a internas y sin que nadie use el sello de Cambiemos. Espera contar dentro del macrismo con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, aunque tiene varios detractores. El intendente de Córdoba, en cambio, ya dijo que si Negri no se presenta a la interna, él será el representante de Cambiemos Córdoba.

Hoy en el encuentro de la Mesa Nacional de Cambiemos, Negri jugará esa última ficha. Quien llevará la posición del radicalismo es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien está enfrentado con Mestre y con quien lo apadrina: Enrique “Coti” Nosiglia. Cornejo no estará (todo un dato). El gobernador de Mendoza dijo ayer que “hay que hacer todos los esfuerzos para que esa elección esté. Si no hay tiempo, si no hay cronograma, se deberá buscar un acuerdo, que deberá contemplar a ambas partes. No hay ninguna chance para una división de Cambiemos en ninguna provincia, ni tampoco en Córdoba”. “De ninguna manera le pediría a alguno de los dos que baje su candidatura. Por eso creo que la elección interna es la salida”, dijo.

Ante las críticas macristas que lo responsabilizan a él por no resolver esta interna, Cornejo contestó: “La problemática interna de los dos candidatos no es sólo del radicalismo, si no que es de todo Cambiemos. Es producto de no tener reglas claras de juego con PASO provinciales como sí las hay en otras provincias”. “Es un problema de Cambiemos en su conjunto, donde el Gobierno nacional, si tiene el liderazgo en materia de política general del país y económica, también debería tener el liderazgo para resolver estos problemas”, les pasó la pelota.

En el macrismo la idea de que Negri y Mestre dividan el voto ante el candidato peronista Juan Schiaretti no los convence ni un poco. “No tenemos margen para hacer boludeces. No nos sobra nada”, sostuvo a este diario un avezado habitante de Balcarce 50. Tampoco ven ya muchas chances de que se realice la elección: “La interna no creo que sea una alternativa. O se baja uno o van a fórmula compartida”.

Durante el fin de semana circuló la versión de que al que le pedirían que se baje es a Negri, cosa que desmintieron en la Rosada. Pese a esto, Negri recela del sector del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien ve como el que busca bajar su candidatura. También tiene en la misma lista al jefe del bloque PRO en Diputado, Nicolás Massot, quien ya jugó abiertamente a favor de Mestre cuando afirmó que las internas se deben hacer. Un dato: Massot tiene el control de los apoderados del PRO en Córdoba y no Baldassi, quien hasta ahora acompaña a Negri. Hay quien plantea una fórmula de consenso Mestre-Baldassi para zanjar la interna. Por ahora no parece ser una posibilidad muy cierta.