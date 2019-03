"Necesitamos un gran proyecto nacional alrededor de la educación pública", sostuvo ayer el gobernador Miguel Lifschitz, al tiempo que afirmaba que "Santa Fe está marcando un camino", destacando la inversión en educación que llega al 36 por ciento del Presupuesto provincial.

El mandatario hizo estas declaraciones al inaugurar formalmente el ciclo lectivo 2019 en el Normal Nº 3 de Rosario, acompañado por la ministra de Educación, Claudia Balagué, el ex gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein.Por otro lado, Lifschitz reinauguró la pileta climatizada de la institución.

"Aquí, entre estas paredes, se respira el espíritu de la escuela pública, de las escuelas normales que formaban docentes, que preparaban maestros para las nuevas generaciones y la formación integral que comienza desde el preescolar y que termina en el profesorado", dijo el gobernador.

"Esta es una institución -agregó- no solamente querida y reconocida por Rosario por tantas generaciones de ex alumnos y ex docentes, sino también por su formación integral, por haber incorporado de manera innovadora las prácticas del deporte, algo que hoy consideramos habitual e imprescindible y estamos recuperando con la rehabilitación del natatorio".

"En Santa Fe podemos decir con orgullo que tenemos la mejor educación pública del país", afirmó Bonfatti.El exgobernador recordó que desde diciembre 2007 la gestión del Frente Progresista trabaja en "recuperar la escuela pública, que había sido avasallada durante la década del 90 y principios de 2000", y enumeró las inversiones y acciones al respecto: "Reconocimos al docente con la implementación de las paritarias, titularizaciones, obras de mejoras y nuevas escuelas, y formación y capacitación permanente".

"Necesitamos un gran proyecto nacional alrededor de la educación pública. Por eso, la provincia de Santa Fe está marcando un camino en ese sentido desde hace ya muchos años, que se refleja en los presupuestos con un 35 y 37% del presupuesto total que se destina a educación, siendo el mas alto de todas las provincias", destacó Lifschitz.