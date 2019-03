"Les pido una vez más que nos acompañen"

El Frente Progresista Cívico y Social presentó ayer de manera formal su fórmula para seguir en la Casa Gris con una advertencia: "Tenemos que defender lo logrado, porque también se puede volver hacia atrás. En un día en Santa Fe perdimos un banco público, en un día el país vio desaparecer un ministerio de salud y una secretaría de deportes", recordó Antonio Bonfatti. Y así tiró dos puntines en uno para el pre candidato justicialista Omar Perotti (por la privatización del Banco Provincial) y para Cambiemos (por la retirada del Estado).

La cita fue en los salones del Puerto de Santa Fe, y atestó el auditorio con mayoría de funcionarios y militantes que participan de la gestión provincial. A ellos Miguel Lifschitz, Bonfatti y su compañera de fórmula, Victoria Tejeda, exhortaron a comprometerse en la militancia de campaña para medirse en las PASO de abril y volver a triunfar en las generales de junio. El gobernador, cabeza de lista a Diputados, se propuso imponer "una Legislatura con mayoría progresista en las dos cámaras para avanzar con los cambios que faltan y que se terminen las excusas". Es que, entre las cuentas pendientes, no se olvidó de la reforma constitucional, pero también de las leyes de educación y de salud, y la agenda de nuevos derechos como los relacionados con el medio ambiente.

"En Santa Fe hace 11 años y 3 meses que no hay una sola denuncia de corrupción, mientras el resto del país parece una cloaca".

"En Santa Fe las obras empiezan y se terminan. Demostramos que los hospitales no son maquetas", desafió Lifschitz ante el auditorio que lo aplaudió incondicional, claro. Y amagó con hacer autocrítica: "No tenemos nada de qué arrepentirnos. Hay cosas que salieron mejor que otras, a veces logramos el 100%, otras un poco menos, pero siempre en dirección correcta".

El flanco débil del FPCyS en 11 años de gestión ha sido la inseguridad pública fruto de la violencia urbana y el narcotráfico. Lifschitz lo abordó ayer desde el enfoque macro: "Enfrentamos el problema más difícil y complejo que le toca a los gobiernos en Argentina y en América Latina: la violencia e inseguridad urbana, y lo hicimos con coraje y políticas innovadores, pero también pensando en el otro aspecto, la exclusión social, en los jóvenes vulnerables que son víctimas y victimarios, y lo hicimos con políticas innovadores como el Plan Abre, los programas Vuelvo A Estudiar, y el Oportunidad. Políticas que nos distinguen del resto del país".

Bonfatti eligió comparar: "A las organizaciones delictivas le pusimos el cuerpo y le seguiremos pegando donde más les duele, en lo patrimonial. Somos la única provincia donde existe la ley de extinción de dominio; y a los que nos critican y atacan, que tienen mayoría en el Congreso de la Nación, los desafío a que voten esta ley ahí y definan si están con las organizaciones delictivas o con la gente y la democracia".

El candidato a gobernador remarcó que "en Santa Fe hace 11 años y 3 meses que no hay una sola denuncia de corrupción, mientras el resto del país parece una cloaca". Y en ese marco, despertó una ovación cuando arengó al aparato militante. "Les pido una vez más que nos acompañen, porque somos el valor de los hechos. Sigamos siendo ejemplo de prosperidad y honestidad a nivel nacional. Hablemos con la gente, díganle que esto no es para siempre, la coyuntura nacional no es promisoria, hay que defender lo logrado porque se puede volver atrás: en Santa Fe perdimos en un día un banco, en el país perdimos en un día un ministerio de salud, una secretaría de deportes. Para eso estamos, para defender lo logrado y no volver atrás".

A grandes trazos, quien adelantó que en caso de ganar procurará "cambiar la matriz productiva" de la provincia "para generar trabajo". Por ejemplo, con la creación de una herramienta financiera que el Ejecutivo envió en estos días a Legislatura, para crear un banco público de inversión y desarrollo. "Ahí debe estar el Estado, apoyando la producción primaria, industrial y de servicios, los emprendedores, nuevas empresas, la economía social", englobó. Aseguró que seguirá con el programa Mi tierra mi casa, como facilitador de acceso a la vivienda y, de paso, generador de empleo y actividad económica. Además, prometió "profundizar el plan Abre", de promoción social integral como forma de enfrentar la exclusión donde prosperan las economías delictivas.

"Llevamos 12 años transformando la provincia, nuestras prioridades siempre han sido las mismas: justicia, desarrollo, trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso no ha cambiado y seguiremos trabajando por la gente todos los días", garantizó Bonfatti.

De nuevo destacaron como virtud "la pluralidad de esta construcción política ejemplar que es el Frente", y gentilezas de discurso para próceres socialistas, radicales y demócratas. Entre Lifschitz y Bonfatti, la candidata a vicegobernadora -corondina, 30 años, actual diputada provincial de la UCR- recitó durante ocho minutos un discurso escrito para presentarse en la escena política santafesina que ya toma verdadera temperatura de campaña electoral.