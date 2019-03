Tras su almuerzo con Marcelo Tinelli, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna aseguró que todavía “no está decidida” la presentación de su candidatura presidencial. “Es un empresario exitoso que está en una etapa de su vida en la que quiere hacer un aporte”, dijo acerca de Tinelli, y agregó que lo notó “más comprometido en ir hacia adelante”. “El gobierno que venga parte de ocho años de recesión, de una caída del Producto Bruto per cápita más fuerte, una tasa de inflación mucho mayor, una deuda que no existía, y eso hace que se termine dejando un herencia peor”, dijo Lavagna sobre el legado de Mauricio Macri. Por otro lado, se pronunció contra la legalización del aborto. “La Corte argentina había hecho una ley tratando algunos casos importantes. El caso de la violación, del peligro de la vida de la madre, el daño físico o psíquico, los problemas de salud en el feto, que sí lo justificaban”, dijo. “Me gustaría ver algo de ese tipo y que se aplique en todo el país de manera uniforme y que nadie pueda en su región impedir que eso se cumpla para que no se repitan hechos como los que recientemente ha habido”, afirmó.