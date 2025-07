En el sprint final de cara al cierre de alianzas, el PRO, la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y los espacios más pequeños que no forman parte de los oficialismos nacional ni provincial, inician los procesos de cierre de los acuerdos hacia el 9 de julio, para luego dar paso a la guerra descarnada por los lugares en las listas.

En el partido centenario todavía exploran acuerdos para un camino de centro que no los ubique ni con el peronismo kirchnerista ni con los libertarios. Pese a los intentos de algunos sectores de llevar una alianza con el mileísmo, en los comités de distrito y en las filas de los espacios que conforman el esquema de cogobierno radical, no dejan lugar a esa idea.

Por caso, el martes a las 10 de la mañana se reunirá la Convención de Contingencia, que fue convocada por su presidente, el diputado provincial Pablo Domenichini. La cita será para ofrecer una definición sobre alianzas desde lo formal, aunque siguen las conversaciones con el resto de los partidos como el GEN, la Coalición Cívica, los intendentes del peronismo díscolo del conurbano y del vecinalismo. “Está bastante encaminado para armar un frente alejado de los dos extremos”, dijo a Buenos Aires/12 uno de los integrantes de la Convención.

Para los radicales una de las incógnitas es lo que hará el espacio Para Adelante que formaron Facundo Manes con el cordobés Juan Schiaretti, dado que el neurocientífico se abrió del partido hace algunas semanas. Desde las filas de la UCR marcaron que el diputado todavía duda si jugar o no en septiembre en las elecciones provinciales o poner toda la carne al asador para octubre, cuando buscará revalidar su banca.

En el medio, hay seis diputados de su espacio y un tendal de concejales que lo siguen que no saben dónde se ubicarán para jugar las elecciones provinciales. “Facundo no está muy preocupado por eso”, ironizó un boinablanca, aunque también especuló con que “van a terminar acompañando porque no hay muchos lugares expectantes”.

A la vez hay conversaciones con dirigentes como el diputado nacional Emilio Monzó, que sostiene conversaciones con todos los espacios aunque ya sabe que con el 90 por ciento de ellos no llegará a ningún acuerdo.

Desde ese sector marcaron que hay un intento de unir al llamado “centro republicano”, una tarea cuesta arriba sin las primarias y sin listas colectoras. A eso se suman las heridas que aún quedan abiertas tras la intensa y extensa interna del radicalismo en la Provincia. “Hay patrones que juegan en contra, aunque esperamos que la desesperación le gane al odio y revirtamos todo lo mal que hicimos esto años a los socios, a las personas”, evaluaron desde el espacio.

Por eso también empezó a explorarse la opción de no hacer nada y simplemente esperar a 2027. “Es una elección con mucha mugre y tensión”, describió un armador que explora el centro en el interior.

En estos espacios como la UCR, la CC o el monzoísmo, saben que perdieron un buen caudal de votos en 2023. “Mucho de nuestro electorado está detrás del delirante que tenemos de Presidente”, lamentó un dirigente que está en las negociaciones.

Lo que saben es que el PRO como tal tampoco es una opción. “Estoy seguro que tenemos una gran oportunidad de ser competitivos en la mayoría de las secciones de la provincia si los que coincidimos nos unimos. Si el Pro se pinta de violeta se diluye y quita alguna posibilidad, pero no dependemos de ellos para gobernar la provincia en el 27”, expuso en un mensaje vía redes el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, uno de los que se posiciona en el camino a ser el gobernador bonaerense para 2027.

Desde el espacio de centro creen que Cristian Ritondo “le está robando todo el partido” a Mauricio Macri, quien no acepta la realidad y “él dice que lo deja”. Para un armador del peronismo republicano, “el PRO desapareció hace dos años y se están enterando ahora; eso es una cooperativa de 13 municipios” y creen que, pese a las críticas, los intendentes que responden a Jorge Macri también terminarán ahí.

“La avenida del medio son calles de Andalucía, muy angostas”, analizan y sostienen que hay “desorden” para cerrar ese armado porque en la Primera sección está armando el intendente de Tigre, Julio Zamora junto al senador Joaquín de la Torre y el de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en la Tercera.

El PRO, mientras tanto, sigue con sus reuniones de cúpula para terminar de definir los detalles del acuerdo. Tras un encuentro de las segundas líneas del partido amarillo con los de LLA, hubo otro este miércoles entre los popes, Sebastián Pareja, Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

El viernes, se reunirá la Asamblea del partido que está a cargo del exintendente de Lanús, Néstor Grindetti. Ritondo espera encontrar el aval para llevar al partido a una alianza que, tal como se adelantó, será bajo el nombre de La Libertad Avanza. Antes, en el encuentro de los coroneles, se avanzó sobre mayores detalles en los 119 distritos bonaerenses donde ninguno de los dos partidos cuenta con intendente.

En tanto el PRO todavía dirime diferencias internas y tiene a los intendentes referenciados con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en dudas sobre cerrar un acuerdo, el tridente de Ritondo se sentó a la mesa para demostrar que ya se está discutiendo lo más fino con los nuevos socios. “Seguimos en camino para un acuerdo que abarque toda la Provincia”, dijo un amarillo a la salida del encuentro.

En concreto, el encuentro no solo sirvió como mensaje interno, sino también operativo. Entre los seis hicieron un punteo sección por sección y distrito por distrito en donde no gobiernan para identificar fortalezas y debilidades. ¿Y cómo se va a definir en los 13 a cargo del PRO y los 3 de La Libertad Avanza? Ahí sí volverán Ritondo y Pareja a verse las caras.

Desde el espacio violeta, en tanto, valoraron que entre los seis se pudo avanzar en evaluar dónde hay, y dónde no, buen diálogo entre los referentes de cada espacio, como así también en los criterios a considerar a la hora de seleccionar a los candidatos para esas listas, como las opiniones públicas hacia el presidente Javier Milei, los apoyos o las críticas a las medidas del Gobierno nacional.