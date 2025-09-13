Hace cuatro décadas, Lionel Richie estrenó uno de sus mayores hits, amén de su canción más desgarradora: “Hello”. A pesar del dolor que refleja la progresión de acordes de esta balada romántica, la letra está inspirada en su timidez para encarar a las chicas, lo que lo impulsó a escribir acerca de una persona que se imagina una relación con alguien a quien le cuesta hablar frontalmente. Sin embargo, la famosa frase: “Hello, Is It Me You’re Looking For?” (en español sería: “Hola, ¿me buscás a mí?”) surgió de una broma. Durante la grabación del álbum que contiene a ese número uno, Can’t Slow Down (1983), su productor, James Anthony Carmichael, fue a buscarlo a su casa, pero el músico estadounidense lo sorprendió en una esquina y le soltó la frase. Y el productor, tras escucharla, respondió: “Terminá eso”.

“Hello” no sólo fue la canción que abrió el repertorio del show que brindó el ex Commodores en Buenos Aires, en la noche del jueves en el Movistar Arena, sino que también está incrustada en el nombre de la gira que lo trajo de vuelta a la ciudad: “Say Hello to the Hits”. Nueve años luego de su último paso por los escenarios locales, el nativo de Tuskegee evidenció además que si de algo carece a estas alturas del partido es de timidez. A medida que desenfundaba su arsenal de éxitos radiales, el ida y vuelta con el público se fue dando a partir de su ingeniosidad. Y vaya que es rápido y agudo en ese sentido, así como en otros. Antes que el típico “Olé, olé” se instalara como una circunstancia meramente anecdótica, Richie recogió el guante y lo convirtió en el leitmotiv de la dinámica con la audiencia, al punto de que se lo apropió.

Si bien es cierto que la lista de temas que se armó para esta ocasión casi no varió con respecto a la de su anterior recital en Buenos Aires, salvo en el orden en el que fueron desenvainados, no deja de sorprender la vigencia incluso estética que tienen muchas de las canciones de esta figura de la Motown. Tal como “Running with the Night”, que secundó a la apertura. Ese funk digital, pasado por sintetizadores aletargados y adornado con la sutileza del R&B, es hoy el principal argumento sonoro de bandas de última generación del calibre de Parcels, L’Impératrice, Clubz y hasta de los locales Bandalos Chinos. Esa modernidad estuvo latiente asimismo en “Dancing on the Ceiling”, pop festivo y reluciente diseñado para la pista de baile, al que recurrieron en la recta final del show.





Para sostener esta impronta, el artista reclutó a un puñado de músicos veteranos y en especial elevados todos ellos (multiinstrumentistas con carreras musicales propias), comenzando por el bajista Ethan Farmer (estuvo al servicio de Aretha Franklin y Janet Jackson, entre muchos otros). Lo respaldaron además el baterista Oscar Seaton Jr, el tecladista Chuckii Booker (ahijado de Barry White, en el grupo cumple el rol de director de banda), el violero brasileño Grecco Buratto (el ignoto de la formación) y el tecladista y saxofonista Dino Soldo. Este último se comportó como una especie de cómplice performático en los raptos de Richie, como en la lenta “Penny Lover”, en la que, tras pelar el saxo tenor, comenzó a bromear con su instrumento en un costado del tablado.

Previo a que hicieran este tema, el cantante y compositor avisó que se iba a sentar al piano para tocar uno de los golazos que clavó al ángulo con su antigua banda, Commodores. Entonces despachó “Easy”, donde expone su origen al hibridar la música negra con el country, rasgo en el que hizo hincapié en otros pasajes del recital (en “Sail On” esto quizá fue más notable). La sensibilidad de este clásico es tan hechizante que fue capaz de cautivar a metaleros recios de la talla de Faith No More, dueños de una de las mejores versiones que existen de la canción (la revisitaron para su disco Angel Dust, de 1992). Y si en ese tema quedó expuesto su acento sureño, en el reggae “Se La”, la rareza de la noche (no la había tocado en GEBA en 2016), el astro norteamericano pronunciaba las estrofas con cierto gustillo antillano.

El experimento antillano se encuentra incluido en el álbum Dancing on the Ceiling, el tercero de su carrera solista, publicado en 1986. Con excepción de los temas de Commodores, que datan de los años '70, Richie suele poner el foco en sus actuaciones en vivo en su cancionero de los años '80, con el que se posicionó globalmente. De hecho, nada más publicó tres álbumes en esa década (su primer álbum fuera de la banda forma parte de esa terna, titulado igual que él y que vio la luz en 1982). A partir de ese momento, su producción discográfica fue a cuentagotas, teniendo en Tuskegee (2012) su último trabajo de estudio hasta la fecha. Esto pone una vez más en el tapete la demanda que se le hace a los artistas históricos de que generen nueva música, cuando la era de productividad potable parece tener un límite.





A sus 76 años, el músico goza de una salud formidable, lo que revelan su accionar en escena (moviéndose de un lugar a otro, lo que completa con sus sentadas al piano), su sentido del humor y su voz. “La gente en la Argentina canta más fuerte que yo y eso es buena señal. Vinieron a oírse a sí mismos”, bromeó Richie. “Sólo querían que empezara la canción para cantar más fuerte que yo. Intentemos esta vez cantar juntos”. Esto dio pie a la balada “Stuck on You”, a la que le siguió más tarde “You Are”. Ese funk remojado en pop contrató, a continuación, contrastó con el funk de vieja escuela, patentado por la espesura de “Brick House”, a la que mecharon con la lujuriosa “Fire”. La primera es de la autoría de Commodores, en tanto la segunda fue una apropiación del grupo Ohio Players.

Semejante descarga groovera derivó en el “Olé, olé, Lionel (como Messi, en vez de “Laionel”, tal cual se pronuncia). “Ey, ésa no es mi canción”, dijo Richie, para luego tocarla con su banda y pedir que la grabaran con los teléfonos para que el mundo conociera su nuevo hit. En la hora y cuarenta de show, hubo una chica que pidió que le escribiera algo en el brazo para tatuárselo (puso “Hello”) y un par de revisitas a Commodores: la lenta “Three Times a Lady” y un fabuloso popurrí funk con “Fancy Dancer”, “Sweet Love” y “Lady”. Bajó un cambio con la balada “Truly”, y la enganchó con el dueto que compartió con Diana Ross: “Endless Love”. Ahí apareció el R&B noventoso “My Destiny”, seguido por “Say You, Say Me”, el himno “We Are The World” (cuya autoría compartió con Michael Jackson) y un cierre con un tema que ya es de la gente: “All Night Long”.