La Cámara de Casación cum­plió con el sorteo para completar el tribunal que tendrá a cargo la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Tras la muerte de Jorge Tassara, uno de los magistrados que conformaban el tribunal que va a llevar adelante el primer juicio oral y público contra Cristina Kirchner, fue designada Adriana Palliotti.

Tras este sorteo de Casación, el TOF 2 quedó integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Palliotti, quienes darán inicio al juicio previsto para el próximo 21 de mayo. Originalmente, el comienzo se había programado para el 26 de febrero pero fue pospuesto ya que Tassara debía someterse a una intervención coronaria de la que finalmente no pudo recuperarse.

Palliotti, de carrera judicial en los tribunales federales, es una de las pocas mujeres que llegó a jueza en Comodoro Py, territorio dominado en su mayoría por varones. Entre sus antecedentes más recientes se encuentra el voto a favor de condenar al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por peculado, en la causa por el cotillón contra el Grupo Clarín.

Además, fue una de las dos juezas que, en diciembre pasado, votó a favor de la libertad de Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. El TOF 4, que juzgó al ex vicepresidente, a José María Núñez Carmona y a Nicolás Ciccone, entre otros, había ordenado la inmediata detención de los tres imputados tras haberlos condenado en primera instancia. Un hecho casi sin precedentes ya que las condenas aún no estaban firmes. Sin embargo, los jueces que conformaban ese tribunal al momento del juicio, Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel, definieron las prisiones preventivas alegando riesgo de fuga. López Iñíguez votó en disidencia y consideró que Boudou y el resto de los acusados debía permanecer en libertad hasta tanto hubiera sentencia definitiva. Luego de aquel fallo y gracias al apoyo del Poder Ejecutivo, Bertuzzi obtuvo el ascenso a la Cámara Federal y su vacante en el TOF 4 fue completada por la jueza Adriana Palliotti. Ella y López Iñíguez conformaron una nueva mayoría en el TOF 4 y le concedieron la libertad a Boudou, como había solicitado su defensa. Luego, la libertad fue revocada por la Cámara y el ex vicepresidente volvió a la cárcel a mediados de febrero.

Respecto de la causa que ahora deberá enfrentar CFK, la defensa de la ex presidenta había solicitado aplazar el inicio del juicio ya que aún falta una pericia clave. Se trata del análisis sobre la repavimentación de la ruta 3 en Caleta Olivia, una de las obras investigadas. Pero el pedido fue denegado por el tribunal. La Justicia imputa a Cristina Kirchner por presuntamente haber direccionado en favor de Báez 51 de las 81 obras viales en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, las querellas impulsadas por el macrismo, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, así como la fiscalía, consideraron que no era motivo para demorar el proceso. El tribunal, entonces, rechazó la solicitud de la ex mandataria y consideró que los peritos podían trabajar durante el desarrollo del juicio oral.

Por otro lado, Palliotti junto al juez Néstor Costábel y a la jueza María Gabriela López Iñíguez, está llevando adelante el juicio por presunto lavado de dinero contra Lázaro Báez y otros 24 imputados. En los próximos días deberá definir, entre otras cosas, un pedido de la defensa del empresario y sus hijos, a cargo de Víctor Hortel, para que llamen a declarar al falso abogado Marcelo D’Alessio. Para el defensor, la declaración de Leonardo Fariña, arrepentido en esta causa, no es válida ya que habría cobrado dinero a cambio.