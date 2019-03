“Este es un país luchador. Nunca se bajan los brazos. Nos espera un 24 de marzo para recordar un día nefasto, y para que ese ‘nunca más’ que ha hecho historia sea una realidad. Con alegría, optimismo y amor por el otro, lo vamos a conseguir”, expresó Estela de Carlotto ayer, en la inauguración de la muestra colectiva Insta X la identidad. La exposición, que se encuentra en el espacio Raúl Lozza del Centro Cultural de la Cooperación (CCC), reúne 20 fotografías premiadas a partir de una convocatoria de Instagram que invitaba a los usuarios a compartir imágenes vinculadas a la temática de la identidad. Y escritores como Selva Almada, María Teresa Andruetto, Mariana Enríquez, Martín Kohan, Sergio Olguín y Leonardo Oyola las acompañaron con textos escritos especialmente.

La iniciativa surgió para posicionar el Instagram de Abuelas, la red social más joven de la asociación. También, para “dar una misión desde la fotografía de la lucha de un pueblo”, como definió la presidenta de Abuelas. En septiembre, los usuarios fueron invitados a publicar imágenes que colaboraran con la búsqueda de los nietos, con los hashtags #Identidad, #YoTeBusco y #DóndeEstás. Un jurado conformado por los fotógrafos Juan Travnik, Emiliana Miguelez y Gerardo Dell’ Oro seleccionó, de 500, 20 imágenes ganadoras y otras 22 menciones especiales, que también forman parte de la muestra. Y un grupo de escritores y escritoras puso palabras a las fotos. Además de los mencionados participaron Graciela Bialet, Martín Blasco, Sandra Comino, Andrea Ferrari, Inés Garland, Julián López, Belén López Peiró, Carola Martínez, Mario Méndez, Mariano Quirós, Silvina Rocha, Nicolás Schuff, Gonzalo Unamuno y Alejandra Zina.

La cantidad de gente que ayer a partir de las 18 recorría el segundo subsuelo del centro cultural ubicado en Corrientes 1543 era un reflejo del carácter colectivo de la exposición, ya que fundamentalmente se habían acercado sus participantes (con acompañantes, claro). El público puede visitarla hasta el 28 de abril. Varias de las Abuelas, fuertemente aplaudidas por los presentes, tomaron asiento al frente, y fue Carlotto la que habló en nombre de todas. Primero, bromeó en torno a las nuevas tecnologías, herramientas a las que suelen sacar provecho las jóvenes que trabajan en la asociación: “Estamos en una generación lejana… hoy preguntaba qué quería decir ‘Instagram’. ¿Por qué no lo dicen en castellano? Estamos hablando siempre en inglés, y eso me pone bastante preocupada. Quizás las que fuimos docentes seguimos con el papelito y el lápiz, en cambio acá hay total modernidad para la comunicación. Sirve para realizar estos momentos que son un regalo para el alma, para sentirnos reconocidas y acompañadas y transmitirles el amor que tenemos por nuestro pueblo”.

En las paredes podían verse imágenes en blanco y negro y a color, algunas más vinculadas al fotoperiodismo, otras más metafóricas. “Un portarretratos vacío, un abrazo, un hombre quitándose una venda de los ojos, un familiar evocando a un ser querido, un niño y su sombra jugando en un memorial” son de las postales más representativas, como lo precisa la enumeración volcada en el nuevo número de Arte Urgente, folletín del área de Artes Visuales del CCC, dedicado esta vez a la muestra. En Insta X la identidad hay varias fotos del pasado intervenidas de alguna manera, dialogando con el presente, y varias de marchas. Casualidad o causalidad, aparecen varios niños. Hay encuentros, como el de Carlotto con su nieto. Los autores son fotógrafos profesionales y aficionados, que utilizaron celular o cámara, en todos los casos para hacer presentes a los desaparecidos, como lo planteaba la consigna. Textos breves y poemas acompañan, o más bien se colocan a la par, y así se conforma un entramado de voces y miradas que contribuye a la “reflexión inquietante” y a la “memoria viva”.

En su discurso, la titular de Abuelas instó a “pensar seriamente” en el futuro del país. “Y en lo que deseamos que venga: el poder recuperar la autonomía, la decisión, no depender del Fondo Monetario Internacional y decidir por nosotros mismos. Juntémonos en lo que no estemos de acuerdo, olvidándonos de las diferencias. Ahí vamos a ser un pueblo entero diciendo qué país queremos tener”, sostuvo.

“Recibimos un montón de muy buen material”, resaltó a su turno Gerardo Dell’ Oro, en representación del jurado. “El hecho de que haya 20 ganadores horizontalmente elegidos es una forma democrática y bella de elegir fotos. Relacionarlas con textos estuvo muy bueno: hay un diálogo, una complementación. Se potencian mucho las dos cosas”, describió. “En esta campaña, la fotografía aparece de nuevo para visibilizar, ya no las desapariciones, que sólo los retrógrados reaccionarios desconocen, sino el lazo biológico, familiar, amoroso, que es en definitiva de lo que se trata la lucha de Abuelas”, se lee en el texto de Arte Urgente que lleva su firma. Claro que el contexto social y político enviste de un sentido particular a la muestra, y no es casual que se inaugure en los días previos a otro 24 de marzo.

Graciela Bialet conmovió al contar que le “pegó fuerte” una foto hecha por un cordobés (ella es cordobesa) que muestra un espacio de memoria inaugurado donde antes funcionó un centro clandestino de detención. En la imagen se ven fotos de los rostros de los desaparecidos, y entre esas caras ella detectó la de quien fuera su novio en la adolescencia. “Dije, ojalá que no me toque esa, porque ¿qué voy a escribir? Esos compañeros siguen estando ahí, los seguimos esperando y buscando. Cada uno de nosotros (los escritores) tiene una impronta, pero todos hemos tenido en cuenta ese instante en que esa foto registró la metáfora ya sea de vida de nuestros queridos desaparecidos o de la lucha que sigue siendo”, expresó.

Insta x la identidad es una iniciativa conjunta entre el CCC y la fundación Germán Abdala-ATE. Por eso también fueron oradores el director del espacio anfitrión, Juan Carlos Junio; el director artístico, Juano Villafañe, y el coordinador de la fundación, Emiliano Bisaro. “Quizás el arte y la cultura sean uno de los elementos más potentes que existen en esta disputa cultural y simbólica que tenemos frente a los enemigos del pueblo”, subrayó Junio. “Hay un poder económico, cultural y político que se propone que retrocedamos. Tenemos que ganar la próxima batalla, cerrar el paso a estos elementos de la represión, el oscurantismo y la muerte, encauzar a nuestra patria por el camino de la continuidad de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, concluyó el dirigente. Hacia el final, los premiados, el jurado y los escritores recibieron certificados por su participación.