La diputada del FpV-PJ Nilda Garré cuestionó “la liviandad” y “la soberbia” con que las legisladoras de Cambiemos Elisa Carrió y Paula Olivetto se refirieron a la declaración de juez federal Alejo Ramos Padilla en el Congreso y no descartó la posibilidad de que se les pida su suspensión en el cuerpo. “No son las ‘fiscales de la República’ sino personas que se burlan de las instituciones y se alían con una mafia incalificable e increíble de que pueda existir”, criticó la ex ministra.

La crítica de Garré se refirió a las expresiones de Carrió y Olivetto en sus cuentas de Twitter luego de que el magistrado que investiga una red de espionaje paraestatal las mencionara en su declaración ante la comisión de Libertad de Expresión de Diputados.

“Tengo el pijama listo”, tuiteó Carrió y publicó una foto en la que se la ve riéndose y con una vestimenta a rayas, como la que algunos países le asignan a los detenidos. “Yo también tengo el pijama listo. ¿Cómo será el que tiene preparado Cristina?”, aportó Olivetto.

Para Garré, esas reacciones demuestran que ambas legisladora oficialistas son “indignas de pertenecer al Parlamento”, las acusó de “burlarse de las instituciones” y “aliarse con una mafia” como la que detalló el magistrado.

“Debieron estar allí y decir su verdad, hacer sus preguntas o aclarar sus dudas”, pero en vez de ello “se burlan”, lamentó Garré durante una entrevista por Radio Cooperativa. “Se ha transformado en costumbre que las diputada Carrió y Olivetto de tomen con superioridad y soberbia los temas. Se creen intocables e impunes”, agregó.

Asimismo, la ex ministra de Defensa no descartó la posibilidad de que Diputados pida la suspensión de ambas legisladoras por su presunta vinculación con la red paraestatal de espionaje denunciada por Ramos Padilla, tal como lo deslizó ayer el presidente del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi. No obstante, reconoció que ello requiere de “procedimientos que no son fáciles” porque, entre otras cuestiones, “requieren mayorías especiales”.

Para Garré, el informe presentado ayer por el juez de Dolores evidencia que “hay una crisis institucional seria en distintas áreas del Estado” y sostuvo que, frente a ello, “el Congreso tiene una oportunidad importante de ver qué se hace” para contribuir con la investigación por la que ya está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio en un hecho que salpica al fiscal federal Carlos Stornelli.