El presidente Mauricio Macri rompió el silencio y se refirió a la ruptura de Cambiemos en Córdoba, a la que consideró un caso aislado en un intento por frenar el efecto dominó que puede producir el quiebre de la alianza oficial en el distrito que fue clave para su trienfo en 2015. “Lo que pasó en Córdoba, que por suerte no pasó en otra parte del país, es que dos dirigentes que tiene Cambiemos no se pusieron de acuerdo en cómo dirimir sus candidaturas en una interna”, evaluó el mandatario, quien sin embargo se mostró molesto por el fracaso de las negociaciones. “Es algo que no creíamos… que no sucedió en las demás provincias”, aclaró. También se refirió a la “crisis financiera” que atraviesa el país y subordinó una eventual mejora de la situación a la “ratificación del rumbo político”.

En tono de campaña, el Presidente brindó una conferencia en Jujuy, acompañado por el gobernador Gerardo Morales, con quien compartió una reunión para analizar la producción de litio en la provincia. “Hoy lo que nos queda por delante es seguir aportando a la estabilidad macroeconómica, que tenemos que ratificar en un proceso electoral, (porque) eso genera también inestabilidad económica, esa duda política sobre si vamos a continuar los argentinos por el camino que hemos tomado”, agregó Macri

Más adelante subrayó que “el mundo está esperando saber si ratificamos que vamos a seguir en esta dirección". “Vamos a seguir por este camino y en la medida en que se despeje la duda política sobre el futuro, la economía argentina va a tomar más impulso”, prometió sin explicar cómo el Gobierno que provocó la crisis podría solucionar los problemas en el futuro.

Al ser consultado sobre el riesgo de fractura dentro de la alianza gobernante a nivel nacional, tal como sucedió en Córdoba, se limitó a celebrar que hasta ahora no hubo rupturas en otras provincias y luego le cedió la palabra a Morales. “Lamentamos que no haya habido acuerdo como sí hubo en otras provincias” resaltó por su parte el gobernador. “Desde la Mesa Nacional de Cambiemos hicimos lo que había que hacer, sugerir, pedir un acuerdo y si eso no era posible podían liberar de acción a los partidos políticos”, reconstruyó Morales, quien ponderó que en Santa Fe “va a ser candidato del radicalismo”. También se refirió a la “situación conflictiva en Tucumán” que logró ser desactivada gracias a que José Cano, resignó su candidatura”.

Macri apeló al sanbenito de la seguridad, se refirió al debate alrededor de l"as cárceles de puerta giratoria” y reclamó mayor mano dura a jueces y fiscales. “No se entiende cómo alguien que agredió y robó a las pocas horas puede recuperar la libertad”, manifestó el mandatario.