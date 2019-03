Si uno se interrogara sobre por qué el Gobierno no le encuentra solución a problemas que, antes de asumir, consideraba tan sencillos y básicos, basta con escuchar los comentarios de los dos principales responsables del área económica. Dujovne asegura que la inflación bajará este año, mientras que su segundo, Miguel Braun, opina que la recesión terminó en diciembre. No esperemos soluciones de quienes creen que ya no existe el problema.

Suponían que, si la causa de la inflación era la emisión, se resolvía con un brutal torniquete monetario. Pero no resultó. Había entonces que reducir el déficit fiscal, porque la culpa era del gasto público. Pero con un desequilibrio en 2018 muy inferior al de años anteriores, la inflación se disparó a un nivel sin precedentes en décadas. También creyeron encontrar la responsabilidad en una excesiva demanda, o en los salarios. Redujeron la primera y retrasaron los últimos, y la inflación siguió subiendo. Entonces se creyó que toda la culpa debía ser del dólar, por la brutal devaluación de mediados del año pasado. Pero el dólar se detuvo a partir de octubre y la inflación siguió su curso.

Los datos del informe analítico del Indec le dice más al gobierno que las explicaciones que encuentra en sus mal aprendidas teorías. La suba de tarifas sigue siendo el gran impulsor del aumento del rubro gastos en vivienda. Alimentos y bebidas no para de subir, pese a la retracción del consumo. Más convendría empezar a poner un ojo en los mercados oligopólicos y la estructura de comercio concentrada que provee tales productos. Los medicamentos, un rubro considerado de demanda inelástica, se “elastizó” por demandantes potenciales que ya no pueden pagarlos.

Esta política no resolvió la inflación, pero va dejando una economía hundida en la recesión, un aparato productivo agonizante y una población con necesidades insatisfechas crecientes. Y lo peor es que las malas recetas se seguirán aplicando.