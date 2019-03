Un relato personal, un mensaje en apoyo y una cadena de relatos que ya no puede frenarse. Así fue la creación y reproducción del hashtag #YoCríoSola, una iniciativa que revolucionó las redes sociales en donde miles de mujeres evidenciaron el abandono de padres con sus hijos.

La idea nació tras la pelea que mantuvo la actriz Jimena Barón con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo, por la ausencia del exfutbolista en la crianza de Morrison. La politóloga María Florencia Freijo propuso impulsar un hashtag en Twitter para solidarizarse con Barón y, a la vez, visualizar la problemática social que impone a la madre hacerse cargo sola de la crianza de los hijas e hijos.

“La bronca que tengo como madre soltera con lo que le pasó a Jimena Barón. Cómo se nota que en su vida se desveló ese tipo con el llanto del hijo, o se tuvo que limitar de 1500 cosas porque no le alcanzaba el tiempo o el dinero”, expresó Freijo.

El tuit que inició la cadena.

Los relatos empezaron a multiplicarse. “El hash #YoCrioSola me remite indefectiblemente a mi mamá, que crió sola 5 hijos. No basta con admirar a las que crían solas, es injusto que tengan que pasar por tantos prejuicios, discriminaciones, en una tarea que es más que titánica. A bancar mil y hacer algo por ellas”, expreso la usuaria Ana Correa. Otra mujer le respondió con su historia:” #YoCrioSola tres hijos, trabajo, corro todo el día, trato que no les falte nada, llego a fin de mes apretada. Se me ocurrió pedirle al padre 24 hs cada tanto para mí, respuesta: te los querés sacar de encima”.

Como si hiciera falta, los números dan sustento al relato. Según la organización Economía Feminista, el 26,7% de las mujeres jefas de hogar son jefas de un hogar monoparental y sólo el 3,7% de los varones conduce ese tipo de hogares. Pero si miramos a toda la población de hogares con una sola persona a cargo, el 85% de esos hogares está a cargo de una mujer.

El final de la cadena -que llegó a ser Trending Topic en Argentina- llegó a Barón. La actriz escribió, en su cuenta de Twitter, que “Lo que está pasando con las mujeres es maravilloso. Admiración absoluta al leer sus historias”. En otro twitt, agregó: “Ayer tuve un día muy de mierda, hoy con esto ya no. #YoCrioSola”

