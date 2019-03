La fractura de Cambiemos no sólo se produce en Córdoba. Mientras en la provincia mediterránea los cuatro diputados nacionales radicales que responden a Ramón Mestre evalúan la posibilidad de armar un bloque propio o sumarse al de Martín Lousteau en la Cámara de Diputados, en Salta comienza a agrandarse la grieta porque el diputado Miguel Nanni romperá con Cambiemos de su provincia para competir por la gobernación.

Diego Mestre es diputado y hermano Ramón, el intendente de la capital cordobesa y candidato a gobernador por el radicalismo. Junto a otros diputados no sólo evalúan el momento de romper con el interbloque oficialista que encabeza Mario Negri, el radical bendecido por la Casa Rosada como candidato en Córdoba, sino que tienen que decidir entre armar un bloque que represente al “cordobesismo” radical o incorporarse al bloque que conduce el ex embajador argentino en los Estados Unidos, Lousteau.

“Si el Pro ha decidido romper Córdoba, nosotros nos sentimos completamente libres para tampoco pertenecer al espacio de Cambiemos a nivel nacional”, afirmó Diego Mestre días pasados al portal El Parlamentario y advirtió que está “decisión errónea” va a “traer consecuencias muy graves”. Mestre le apuntó a Negri: “Es la primera vez en la historia que un presidente de bloque de la UCR va en contra de su propio partido” en una disputa electoral. En el camino a la ruptura habrá varios pasos previos. El primero será hoy a nivel provincial, donde el Congreso de la UCR cordobesa respaldará la candidatura de Ramón Mestre a la gobernación y al intendente de Bell Ville, Carlos Brinner, como su compañero de fórmula, desairando la postulación de Negri con el “dedo” de la Casa Rosada.

Luego vendrá la primera reunión del bloque de diputados, que la UCR convoca antes de cada sesión. La fecha sería el 26 o 27 de marzo, en la que Cambiemos quiere avanzar con sus proyectos en la Cámara baja. Otra fecha clave será la Convención Nacional de la UCR, donde se dará la postergada discusión de la estrategia electoral del partido y si avanzan o no la idea de reclamar una interna nacional de Cambiemos donde le disputarían la hegemonía al presidente Mauricio Macri, ya lanzado a su reelección.

Tres diputadas cordobesas acompañarían a Diego Mestre en la ruptura con el interbloque de Cambiemos: Brenda Austin, María Soledad Carrizo (ambas con mandato hasta 2021) y Olga Rista (la única integrante de la comisión de Libertad de Expresión que no firmó junto al interbloque oficialista el rechazo a la citación del juez Alejo Ramos Padilla). Todos ellos con excelente relación legislativa y política con el ex embajador macrista en Estados Unidos, Martín Lousteau, como muestra la foto que posteó el diputado porteño en su cuenta de Instagram.

Tampoco serían los únicos con ansias de emigrar del bloque oficialista. Entre ellos, el salteño Nanni. El diputado radical rechaza la imposición de Cambiemos de llevar como candidato a gobernador del intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, que fichó su pase a Cambiemos luego de ser el compañero de fórmula de Sergio Massa en 2015. “En Salta nacimos para alternar con el justicialismo. No nos podemos convertir ahora en apéndice de otra facción del justicialismo, para que además de gobernar 30 años, gobierne 4 u 8 años mas”, afirmó y confirmó su candidatura a gobernador con la boleta de la UCR. Nanni también cuestionó la política económica de la Casa Rosada: “Hay políticas que están erradas y tenemos que rectificar el rumbo. Que en cuatro años no hayamos encontrado la vuelta a la inflación es jodido, es un fracaso. Eso es motivo para decirle al presidente que cambie el rumbo o no vamos, armamos otra cosa o construimos otra alternativa”.