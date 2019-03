Desde Ushuaia

La segunda edición del Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo (Ficsur) tuvo uno de esos momentos que quedarán para siempre en las retinas de los habitantes de Tolhuin, un pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, que tiene algo más de tres mil habitantes. En este lugar, cuyo nombre proviene de la voz Tol-wen en idioma Selk'nam y significa "corazón", muchos corazones latieron cuando se presentó Joel, la última película de Carlos Sorín, que se filmó en este sitio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, entre las ciudades de Ushuaia (111 km al sur) y Río Grande (105 km al norte). La proyección de Joel contó con la presencia de numerosos pobladores; la directora del Ficsur, Paula de Luque, y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando. Más tarde, durante la ceremonia de apertura del festival en Ushuaia, De Luque se mostró emocionada por lo que le tocó vivir por la tarde. "Hicimos una apertura en Tolhuin, donde llevamos la última película de Carlos Sorín, Joel. Y Joel es un niño que vive en Tolhuin y vino con toda su familia. Allí, gracias al gobierno de la provincia, viví una de las tardes más inolvidables de mi vida: ver a todo el mundo viniendo a verse al cine. El cine es eso: ir a verse. Y en el caso de Tolhuin fue así: vinieron, por primera vez al cine, y a verse", contó la directora del Ficsur, ya que varios pobladores de Tolhuin participaron en Joel.

El noveno largometraje del director de La película del rey e Historias mínimas aborda, en clave de ficción, una adopción tardía: una pareja, que vive hace unos años en Tolhuin, no puede concebir hijos. Esperanzados con ser padres, hacen los trámites para adoptar. La repentina llegada de Joel (Joel Noguera), de 8 años, quien carga con una dura historia de vida, revoluciona sus vidas. Dicen que se aprende a ser padre y madre siéndolo, porque no hay recetas. Y esto es lo que experimenta este matrimonio que no sabe cómo manejar la "mochila" con la que llegó su nuevo hijo.

Antes de la presentación, Sorín habló con PáginaI12 sobre la idea de estrenar Joel en Tolhuin. "El tema que trata lo hemos hablado con muchos pobladores, especialmente con padres, durante el rodaje, porque muchas partes son casi testimoniales", comentó el cineasta. "De la filmación lo primero que recuerdo es el frío. Hacía varios grados bajo cero, pero era un frío estimulante. Era lindo. A mí me gusta batallar contra la naturaleza cuando filmo. Son batallas que hay que ganarlas todos los días", recordó Sorín sobre el rodaje. "Hay una parte de la película, donde hay un debate en una escuela con los padres por un tema de exclusión. Yo llevaba los diálogos hechos, pero en cierto momento el tema, especialmente el de la droga en el colegio, es muy sensible, toca un nervio de los padres especialmente y la película se fue sola. A los diez minutos dejé de darles los textos y le dije a mi equipo: `Sigamos esto como si fuese un documental'. Esa escena es documental. Y la mayor parte de los textos que surgen ahí son de ellos", contó Sorín.

Cuando el sábado De Luque llegó a Tolhuin con el director, pudo conocer a Joel. "Vi también la reacción de Sorín, que le dijo: 'Estás muy grande'. Le ofrecí una estatuilla como las que les estamos dando a nuestras invitadas. Recibió la distinción de manos del vicegobernador y el pueblo enteró se levantó y ovacionó eso", expresó la directora s PáginaI12, al tiempo que no dejó de mencionar cómo vivió fervorosamente la gente del lugar la proyección y el evento. Y ella misma también. "Ficsur 2019 en Tierra del Fuego puso una sala de cine allí donde no había una sala de cine. Allí donde se había filmado una película, el pueblo de Tolhuin había participado en una película y no tenía cómo verse. Y lo que hizo Ficsur fue poner un espejo, una sala de cine donde el pueblo vino a verse", expresó la directora de la muestra. Esto fue en la Escuela 45 de Tolhuin.

Por otro lado, la segunda edición del Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo tuvo en la ciudad de Ushuaia otra ceremonia de apertura. Fue a pura fiesta con la presentación del Coro del Fin del Mundo que interpretó tres melodías clásicas y una versión muy aplaudida de "Alfonsina y el mar", que llenó de entusiasmo a todos los asistentes de la Sala Niní Marshall. En la ceremonia estuvo presente la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, quien se mostró muy cálida y receptiva. También estuvieron el director del Grupo Octubre --que organiza el festival--, Francisco Meritello; la directora del Ficsur, Paula de Luque; la madrina del festival, Julieta Díaz, funcionarios provinciales y actrices invitadas.

Se le entregó una distinción a Bertone. Al subir al escenario, la gobernadora comentó cómo nació la semilla del Ficsur en Tierra del Fuego. Recordó que un día estaba charlando con el titular del Grupo Octubre, Víctor Santa María, quien le consultó qué pasaba con la industria en Tierra del Fuego. "Yo le dije que estábamos haciendo muchas obras públicas, haciendo fibra óptica y desarrollando la industria del software. Y que tenía un proyecto de Industrias Creativas. Y me dijo: `Podemos hacer el cine en el fin del mundo'", expresó Bertone. Luego, la gobernadora entregó una copia de la declaración de interés provincial a Ficsur, que recibieron De Luque y la madrina de la muestra, Julieta Díaz.