La ex jueza y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, cuestionó la iniciativa del presidente Mauricio Macri de promover la destitución del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, al puntualizar que “el Poder Ejecutivo no tiene facultades de control sobre la tarea judicial”. Además, relativizó la posibilidad de que prospere esa acusación ante el Consejo de la Magistratura y sostuvo que los jueces que integran ese organismo “no podrían votar el juicio político contra uno de sus pares por cumplir con su labor”.

“El único órgano que tiene la facultad constitucional de controlar a los jueces es el Consejo de la Magistratura, que es un organismo del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo no tiene facultades de control sobre la tarea judicial”, remarcó la ex titular de la Cámara de Casación Penal, durante una entrevista por la AM 750.

Para Garrigós, tanto el intento de destitución del juez de Dolores como la iniciativa del Gobierno de cuestionar la investigación por extorsión, asociación ilícita y espionaje ilegal por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio e imputado, entre otros, el fiscal federal Carlos Stornelli, es porque “el Presidente está en campaña” para las próximas elecciones.

Ayer, durante una entrevista televisiva, Macri confirmó que fue él quien tomó la iniciativa de pedir el juicio para Ramos Padilla y la oportunidad que encontró fue la presentación de ese juez ante el Congreso. “Espero que el Consejo de la Magistratura evalúe con todas las pruebas si hay que destituirlo”, dijo el jefe de Estado sobre Ramos Padilla, de quien además dijo que “no es un juez que actúe con ecuanimidad”.

Garrigós interpretó que esa expresión revela que “el mensaje” de Macri “es que (Ramos Padilla) es un chico que se porta mal y hay que castigarlo” y defendió la decisión del magistrado de asistir al parlamento. “Es algo que hicimos muchos jueces”, indicó.

Por otra parte, relativizó la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura haga prosperar “el deseo del Presidente” y señaló que los jueces que integran ese organismo “no podrían votar a favor del juicio político porque sería algo suicida” para ellos por dos razones: primero “por su propia labor” y segundo porque los afectaría “como futuros candidatos a elecciones al interior del Poder Judicial”. “¿Qué juez podría votar a un juez que promovió la destitución de otro por el cumplimiento de su labor?”, interpeló.

Además, afirmó que, en su experiencia personal, “nunca había vivido este grado de irascibilidad contra los jueces” por parte de un gobierno y llamó a los magistrados a “defender su independencia”.

“La independencia de los poderes no depende de los extraños sino de los jueces”, remarcó.

El que también se refirió al caso fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien calificó de “tremenda” la decisión del Gobierno de impulsar la destitución de Ramos Padilla y señaló que ese hecho da cuenta de que “está muy clara la intervención del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Le quieren sacar la causa para mandarla a la corporación judicial de Comodoro Py y silenciarla”, acusó durante una entrevista por AM 750.

Además, aseguró que los técnicos de la Comisión Provincial por la Memoria que recibieron la información brindada por Ramos Padilla para cotejar su investigación detectaron que quienes concretaron el espionaje ilegal “tenían cancha libre para hacer lo que quisieran”.

“Aparecen cartas del gobierno de los Estados Unidos y del de Israel”, añadió. “Es una red continental muy grande” que demuestra que “detrás de D’Alessio había una organización de espionaje clandestino con acuerdo del gobierno” argentino.