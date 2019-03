A poco más de un mes de ser separado del plantel superior de Racing, Ricardo Centurión se las ingenia para no perder ritmo futbolístico. Tras ser relegado a entrenar con la Reserva, el todavía número 10 del puntero de la Superliga fue a jugar un torneo de papi fútbol, donde regaló algunas de sus magias y tuvo un encontronazo con el arquero rival que fue publicado por la cuenta de Twitter del canal de televisión TyC Sports, algo que no le gustó al ex Boca. "Por qué no suben este. Les encantan el puterío...", replicó el volante, acompañando la cita con un extenso insulto y un video de un gran gol anotado durante el mencionado encuentro.

Loading tweet ...

Por el momento, Racing pareció no sentir la ausencia del volante, autor de tres tantos en 16 partidos durante la Superliga. La Academia acumula cuatro triunfos y un empate desde que fue sancionado y, a falta de dos jornadas, le saca cuatro puntos a su escolta Defensa y Justicia.