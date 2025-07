Heaton Park es la próxima parada en la gira mundial de Oasis . Un tour que comenzó el viernes 5 de julio, con un show tan histórico como emotivo: con buena química entre los músicos, con la melancolía de los 16 años de espera y con la lista de temas que los fans querían. El tour comenzó en Cardiff con dos noches épicas y ahora sigue en Manchester y Londres. La banda repasa sus clásicos de los 90, emociona con su reconciliación y se prepara para llegar a Buenos Aires con dos fechas agotadas.

Los hermanos sean unidos

Abrazos y reverencias entre Liam y Noel fueron las imágenes más destacadas de las dos noches en Cardiff. El cariño fraternal, después de una década y media sin diálogo, fue el ingrediente mas anhelado. Con la medida justa, de forma genuina, y con la felicidad de volver a tocar en su banda favorita.

La lista de temas

Las canciones fueron las mismas que se habían filtrado en la previa. Un recuento de hits llegados desde sus dos primeros discos: Definitely Maybe y (What's the Story) Morning Glory?, que cumplieron tres décadas y que siguen vigentes con algunos de los temas mas escuchados en la década del '90. Además de un par de títulos de sus discos posteriores y algunos Lados B.

Fueron 23 canciones, en dos horas de show. Con poca charla, algunas lágrimas y con momentos transmitidos en vivo a través de las redes sociales del público.





Gira millonaria

Según la prensa británica, cada uno de los Gallagher embolsaría mas de 50 millones de libras.

Solo los shows en el Reino Unido recaudaron mas de 320 millones de dólares, pero se estima que de merchandising se acumularán 537 millones. A esas cifras hay que sumarle el ingreso que dejará el resto del tour, que los llevará a Asia, Oceanía, Estados Unidos, México y parte de Sudamérica.

Las próximas fechas

11, 12, 16, 19 y 20 de julio son las citas en Manchester, que ya tiene sus calles absolutamente revolucionadas y que está recibiendo turistas de todo el mundo para el reencuentro con el lugar dónde todo comenzó. Se espera un movimiento económico que marcará un fuerte repunte en gastronomía, hotelería y puntos de interés, en una de las tres ciudades mas importantes de Inglaterra. Lo mismo para Londres, siguiente parada en la gira.

El tour recién empieza y llegará en noviembre a Buenos Aires, con dos noches agotadas en el Monumental.