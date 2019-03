Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro, entrenadores de River y Boca respectivamente, fueron los grandes protagonistas del evento organizado ayer por la Conmebol, que reunió en su sede en Luque, Paraguay, a gran parte de los DT que participan en la edición 2019 de la Copa Libertadores.

De la mesa de debate denominada Cumbre de Entrenadores, que fue desde la vigencia de planteos tácticos hasta la pertinencia de las sanciones impuestas por la confederación durante el último certamen (por caso, la que le prohibió a Gallardo hablar con sus jugadores durante la semifinal y final de 2018), participaron además Jorge Almirón (San Lorenzo), Diego Cocca (Central), Lucas Bernardi (Godoy Cruz). También estuvieron argentinos que dirigen equipos del exterior como Miguel Russo (Alianza Lima), Claudio Vivas (Sporting Cristal) y José Chamot (Libertad), entre otros.

* La flexibilidad como emblema. "Al hablar de sistemas no suelo hacerlo basándome en la rigidez, no lo veo desde esa manera. Veo en mi equipo que dice 4-4-2 y me parece muy frío y no me identifica", consideró Gallardo, vigente ganador de la Libertadores, al exponer su pensamiento táctico. "Los jugadores tienen la libertad de hacer un sistema flexible", agregó el Muñeco, quien se mostró en coincidencia con el análisis vertido previamente por Alfaro, quien había opinado que en la última Copa "se vio mucho la calidad estratégica para acomodarse a situaciones de partidos".

* Rever las sanciones. Por su parte, el DT de Boca se refirió a la sanción que le impuso la Conmebol a Gallardo durante ese certamen. "Fue un despropósito lo que hicieron con Marcelo cuando no le permitieron a ir a un estadio, hablar con sus jugadores y no poder dar la charla técnica en el vestuario. Lo sancionaron porque bajó en el entretiempo a dar una indicación... Yo haría exactamente lo mismo por más que no dirija nunca más en la vida", sentenció el ex Huracán en apoyo a su colega. "Si mi equipo se está yendo de una competencia, ¿cómo me voy a privar de darle una indicación que considero vital?", argumentó a modo de cierre.