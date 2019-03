El Día de la Mujer tuvo diferentes ribetes a lo largo del mundo. En Suiza, uno de los países con mayor PBI per cápita y uno de los 10 más ricos del mundo, no hubo #ParoDeMujeres ni manifestaciones puertas afuera pero sí iniciativas privadas en pos de la igualdad de género. En un hermoso hotel de Lausanne, Capital Olímpica, se realizó el congreso para ejecutivos de Philips Morris Internacional (PMI) llamado “Fair Share: The Future of Communicating with Women”. La empresa -que está hace años trabajando en alternativas para el cigarrillo tradicional- también está intentando deconstruir a sus empleados.

Por eso el motivo del encuentro fue didáctico: que los empleados y líderes ejecutivos escuchen a referentes mujeres hablar sobre igualdad, género y nuevas estrategias para entablar conversaciones con audiencias internas y externas. Así fue como 200 integrantes de PMI vestidos de traje participaron durante toda la jornada, celebrando también un hito en la empresa con respecto a la igualdad. La certificación global independiente “Equal Salary” es como la norma ISO de un salario equitativo entre hombres y mujeres. PMI fue la primera compañía internacional en obtenerla en más 90 países, incluida la Argentina, y de esta manera garantiza que se les pague de forma equitativa a sus empleados por el mismo trabajo, independientemente del género. Con respecto a la paridad de género, la empresa cuenta con un 35 por ciento de mujeres en todos los cargos administrativos en PMI, de las cuales un 41 por ciento están en puestos jerárquicos, una media alta teniendo en cuenta el promedio mundial y local. Fueron esas mujeres las que nominaron, de manera anónima, a los hombres que estuvieron allí escuchando variadas charlas a lo largo del día, por su calidad de ejecutivos y líderes dentro de la organización. Se habló del lenguaje y la necesidad de desentrañar por qué decimos lo que decimos, de conceptos de inteligencia emocional y se realizaron ejercicios de introspección e intercambio de experiencias con colegas desconocidos. Para finalizar, algunos de los ejecutivos pasaron al estrado a ser entrevistados por Melissa Whiting, VP de Diversidad e Inclusión. Escucharlos a ellos fue una de las actividades más ricas del encuentro, momento en el cual muchos reflexionaban sobre ese día y la modalidad, aceptando la necesaria participación en este tipo de actividades.

“Para garantizar la diversidad trabajamos en muchos aspectos. Nos aseguramos de ofrecer un trabajo flexible para todos, de que las mujeres puedan participar, crecer laboralmente, que ganen lo mismo que los hombres y por eso recurrimos a la certificación Equal Salary. Todos tienen los mismos derechos y oportunidades de aprendizaje. Si bien tenemos estas políticas, en la vida real no siempre hay igualdad, por eso estamos continuamente trabajando en eso con actividades, workshops, etcétera”, explica Whiting a Las12. Hace dos años que la ejecutiva lidera el departamento de inclusión en PMI, casa matriz de Massalin Particulares. En Argentina, la empresa cuenta con una representación de 34 por ciento de mujeres y 41 por ciento en puestos jerárquicos. Cerca del 50 por ciento de los nuevos ingresos corresponden a mujeres, en consonancia con el objetivo que se plantearon para el 2020 con un 40 por ciento de personal femenino en sus puestos, con foco orientado en que ocupen niveles de liderazgo.