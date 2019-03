Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario está desarrollando desde el año pasado termotanques solares con materiales reciclables. La iniciativa forma parte del proyecto "Ingeniería para aplicar" (IPA) y el objetivo es instalarlos en las viviendas del barrio "Empalme" de la ciudad de Rosario.

Estos artefactos permiten calentar el agua utilizando la energía solar, para el uso doméstico de una familia de hasta de cinco integrantes. Son fabricados a partir de la recolección y reutilización de botellas plásticas, mangueras de polietileno, tarimas de maderas y acoples plásticos, todos materiales reciclables que representan el 70% del producto final.

El agua circula a través de una "parrilla recolectora" formada por mangueras de polietileno y botellas plásticas. La exposición de la misma a los rayos solares dentro de las botellas genera el fenómeno físico llamado "efecto invernadero" calentando los caños y como consecuencia de ellos, el agua.

Al cabo de 15 minutos de exposición a los rayos solares, el agua empieza a calentarse, por lo que el fluido se dilata y entonces su densidad disminuye. La porción más caliente tiene menos densidad, de modo que asciende sobre la porción del fluido más fría. Este fenómeno es conocido como "termosifón". Al estar la parrilla conectada a un depósito con una capacidad de 200 litros, el agua con mayor temperatura se va a encontrar alojada en la parte superior del mismo, lista para su uso doméstico.

Luego de un determinado tiempo, los 200 litros de agua van a estar a una temperatura de entre 50° y 60° centígrados, almacenada en el tanque aislado térmicamente, manteniendo la temperatura alcanzada aproximadamente 8 horas.

La idea surgió del grupo de estudiantes Yoel Dezio, Jair Daryll, Lucas Ferreti, Alejandro Rodríguez Salas, Aarón Rodriguez, Juan Ruano y Esteban Acosta quienes sintieron la necesidad de aplicar los conocimientos que fueron adquiriendo en la carrera. Para poder desarrollar el proyecto recibieron el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, la Escuela de Ingeniería Mecánica y la Escuela de Ingeniería Industrial que les brindaron un espacio y las herramientas necesarias. Por otro lado, la ferretería "Del Soglio" les donó algunos materiales para la fabricación.

Cuando estaban pensando qué podían hacer vieron a través de las redes sociales a un ingeniero industrial que hacía este tipo de termotanques solares en Pilar. Comenzaron a investigar y se dieron cuenta de que no eran difíciles de fabricar y tenían un funcionamiento sencillo, "que no era utópico, que había posibilidades de llevarlo a la realidad", cuentan. Los jóvenes reconocen que desde el punto de vista de la ingeniería, este proyecto no es el más fino o avanzado pero lo que le da valor agregado es la acción social que cumple.

Recientemente hicieron una prueba e instalaron uno de sus termotanques en una casa de zona oeste. "Fue una gran satisfacción porque pudimos aplicar los temas que aprendimos en la Facultad y funcionó. La primera vez que salió el agua caliente no lo podíamos creer", cuentan entusiasmados. La idea es replicar esta experiencia en viviendas de familias de bajos recursos. Las fotos tomadas durante esa instalación fueron compartidas en la red social instagram (ipa_fceia) y rápidamente se viralizaron.

Beneficios

Si se tiene en cuenta los aspectos académicos, sociales y ambientales, uno de los máximos beneficios de este proyecto es la no utilización de la energía eléctrica y que no se necesita una red de gas. Y, en comparación, se trata de un sistema más seguro que el tradicional termotanque eléctrico.

Entre los objetivos académicos los estudiantes mencionan la posibilidad de "volcar y explotar de una manera práctica los conocimientos que fuimos adquiriendo en el transcurso de la carrera, adquirir aquellos que nos faltan para llevar a cabo este proyecto a través de estudios, investigaciones en distintas bibliografías, consultas permanentes a profesores pertenecientes a las cátedras de Física II, Termodinámica y Materiales", entre otras.

Además, destacan que el trabajo en equipo que se genera, por los debates y conclusiones grupales, los llevan a pensar y repensar la mejor manera de proseguir en cada etapa productiva.

Los futuros ingenieros hacen hincapié en el impacto social del proyecto dado que el consumo de gas natural representa una de las demandas más representativas dentro de la sociedad. La dificultad tanto geográfica como económica a su acceso hace que muchas personas vean imposibilitado su uso. Por esta razón, se proponen brindar una alternativa a esta demanda concreta que existe actualmente poniendo al servicio de la misma la innovación, la creatividad y la ingeniería.

A esto se suma el impacto ambiental. "Somos conscientes de la contaminación ambiental en la que vivimos y particularmente de que el plástico es responsable en gran parte de los residuos contaminantes que se acumulan en nuestro planeta", sostienen y agregan: "Nos llamó la atención la cantidad de botellas de plástico que se tiran en la calle. Cuando vamos de la Facultad a nuestras casas, las vamos recolectando."

Por eso desde este espacio proponen realizar el producto con la mayor cantidad de materiales reciclables y de esta manera aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Cabe destacar que el 70% del producto está constituido por materiales reciclables: decenas de botellas plásticas, telgopor, cartón, cilindros metálicos de 200 litros, bidones plásticos de 20 litros y caños sin utilidad, entre otros.

Pero el cuidado al ambiente no sólo lo representa la parte reciclable del termotanque, sino también el uso de la energía solar como alternativa a las habituales (fósiles y eléctricas) que son altamente contaminantes.