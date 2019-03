El juez Alejo Ramos Padilla espera a Carlos Stornelli el martes a las 12 en su juzgado de Dolores. Todo indica que el fiscal concurrirá, aunque sea para negarse a declarar. Si se llegara a ausentar en esta tercera citación, hay varios constitucionalistas que sostienen que Ramos Padilla tiene facultades para enviarle un patrullero a buscarlo, aunque no podrá dictarle después una prisión preventiva. El juez está evaluando esa alternativa, pero lo más probable es que si no va lo declare en rebeldía y le pida a la Procuración el jury de enjuiciamiento. Las cosas han ido mal para el fiscal Stornelli durante la última semana. Todo indica que tendrá que afrontar los cargos este martes. Antes que eso, Ramos Padilla irá a la marcha por el 43 aniversario del golpe militar de 1976. Tal como lo recordó él mismo, lo hizo siempre.

Viento en contra

El jueves pasado Stornelli tuvo que reconocer la autoridad de Ramos Padilla. Fue cuando pidió prórroga para la declaración. Hasta ese momento, la estrategia de su abogado Roberto Ribas y la del propio fiscal consistía en desconocer al magistrado. Pero eso ya cambió y la lógica es que el martes vaya a Dolores.

El cambio de táctica tiene que ver con que toda la semana pasada fue de viento en contra para el fiscal:

*El martes, la Corte Suprema respaldó de hecho al juez dándole más personal. Fue 48 horas después que el presidente Macri exigiera la destitución del magistrado.

*Esta misma semana la Corte Bonaerense suspendió al fiscal Juan Ignacio Bidone por estar involucrado con D'Alessio. Otro fuerte espaldarazo al expediente.

*El miércoles estuvo Ramos Padilla en reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. Estaba presente el oficialismo. Un reconocimiento más al magistrado.

*Ese mismo día el juez Julián Ercolini se declaró incompetente. Es el magistrado que le había pedido la causa a Ramos Padilla para llevarla a Comodoro Py.

*El viernes, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación de Ramos Padilla presentada por Stornelli. Fue un golpe lapidario para el fiscal.

Stornelli se fue quedando solo en Comodoro Py. No hay una sola declaración de respaldo. Por lo bajo todos le dijeron que debía presentarse en Dolores. Al mismo tiempo corrieron muchos rumores de que el fiscal será apartado de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Si se tratara de un expediente limpio el desplazamiento no tendría problemas: sale un fiscal, entra otro. Pero el expediente está afectado por graves irregularidades que según los defensores habrían sido cometidas por el propio Stornelli, lo que incluye la falta de filmación de las declaraciones de los arrepentidos. Los defensores tienen la hipótesis de que no hay filmación porque se produjeron coacciones y extorsiones. Algunas de las irregularidades se advierten en las acusaciones contra el fiscal en la causa de Dolores.

Imputaciones

Como se sabe, el expediente de Dolores tiene que ver con la existencia de un aparato ilegal de inteligencia que se usó para extorsionar, coaccionar, intervenir irregularmente en causas judiciales y realizar operaciones de espionaje. Buena parte de los delitos tienen como ejecutor al falso abogado y falso investigador Marcelo D'alessio.

Ramos Padilla siempre mantiene en reserva las imputaciones a cada uno de los indagados. Pero una mirada a la causa indica que Stornelli tendrá que responder por los siguientes hechos:

*Participación en la extorsión del empresario Pedro Etchebest. Hay un mensaje de D'Alessio a Stornelli diciéndole "yo me ocupo de Pedro". A esto se agrega el encuentro de tres horas del fiscal con el falso abogado, en Pinamar, cuando Stornelli estaba de vacaciones. Al final de esa reunión es que D'Alessio pidió los 300.000 dólares para mejorar la supuesta mala situación de Etchebest en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

*Participación en la extorsión a Pablo Barreiro, un ex secretario de los Kirchner. D'Alessio le pidió dinero para arreglar con Stornelli, pero lo grave es que Barreiro declaró ante el fiscal y le dijo que D'Alessio le estaba pidiendo dinero. Stornelli dijo que no conocía a D'Alessio y no incorporó la declaración a la causa. Tampoco mandó a investigar la extorsión.

*El pedido de la realización de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. El arrepentido Leonardo Fariña fue a ver a Ubeira y simuló querer pactar para favorecer a los imputados en la causa de lavado de dinero, que tiene como principal acusado a Lázaro Báez, y también en el expediente de las fotocopias de los cuadernos. Lo que Stornelli quería aparentemente es grabar de forma ilegal a Ubeira y tenía arreglado con Fariña que declare en contra del abogado.

*Todo indica que se intentaron dos jugarretas semejantes con Javier Landaburu, defensor de Eduardo Eurnekian, y otros imputados en la causa de las fotocopias, y contra Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido. Su nombre aparece en el cuaderno de D'Alessio, de puño y letra.

*Stornelli será indagado por la coacción al ex ejecutivo de Pdvesa en la Argentina, Gonzalo Brusa Dovat. Hubo un fuerte apriete diciéndole a Brusa Dovat que lo meterían preso en una causa del fuero penal económico y la coacción derivó en que el ex ejecutivo aceptó declarar ante Stornelli. A esa declaración fue llevado, con toda la pompa, por D'Alessio, quien de forma irregular permaneció dentro de la fiscalía. El falso abogado recibió copia de la declaración --otra irregularidad-- y la distribuyó entre periodistas amigos.

*El propio D'Alessio declaró ante Stornelli en la causa de la compra de Gas Natural Licuado. Lo hizo cuando el expediente se caía a pedazos porque la pericia realizada por David Cohen resultó trucha. D'Alessio ya arrancó con una falsedad: dijo, bajo juramento, que es abogado.

*Está fuertemente instalado el rumor de que también Stornelli usó a D'Alessio en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Según parece, el falso abogado y falso investigador declaró como testigo de identidad reservada. Es un dato que nunca pudo ser corroborado.

*Hay mensajes de texto de Stornelli a D'Alessio donde le pide que averigüe sobre "el peruano", Jorge Cristian Castañón. Se trata de un piloto de una subsidiaria de American Airlines. En concreto es un fiscal pidiéndole a una persona --falso abogado y falso investigador--, que no tiene facultad alguna, que le haga una investigación ilegal de un ciudadano. Para colmo, hay sospechas de que ese encargo tenía que ver con una cuestión personal, ni siquiera con un expediente judicial.

Como se ve, Stornelli tendrá mucho para responder y aclarar. Aparece mezclado con D'Alessio en numerosos casos.

Oscuridad

El expediente de Dolores encierra todavía muchos enigmas sobre los que está trabajando Ramos Padilla.

Un enigma es el papel del gobierno. Está claro que intervino un hombre de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolo Barreiro. Es el que vincula a D'Alessio con el fiscal Bidone. También el falso abogado aparece en relación con Ricardo Bogoliuk, sobre quien la AFI admite que trabajó para esa agencia, aunque afirma que sólo hasta diciembre de 2017. La ministra Patricia Bullrich tendría vinculacion con D'Alessio en dos casos. Por un lado en el sainete de la entrega del narco Ibar Pérez Corradi. Se dice que el falso abogado tuvo participación en el show montado. En segundo lugar, Bullrich figura en imágenes con D'Alessio en otra entrega, la de Marcelo Mallo, al que la ministra vinculó con el doble asesinato de Unicenter. En este otro show, D'Alessio combinó la entrega de Mallo que supuestamente había aportado una de las armas del crimen. Todo resultó falso.

En los celulares y computadoras de D'Alessio hay un protagonista omnipresente, Mario Montoto, íntimo aliado de Bullrich y jugador clave en la compra de tecnología y armamento a Israel. Montoto parece manejar buena parte de las cosas que hizo D'Alessio.

Otro enigma es el del fiscal comprometido. Todo indica que el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, va camino al procesamiento en la causa que se instruye en Comodoro Py, a cargo del juez Luis Rodríguez. Pidió postergación de su indagatoria del viernes pasado, pero seguramente irá en la semana que empieza este lunes. En Dolores también habrá indagatoria, tarde o temprano, y procesamiento. Bidone le dio a D'Alessio informes de Migraciones, entrecruzamientos telefónicos y otros datos que luego el falso abogado usó para extorsionar y coaccionar. El método recuerda al que usó en su momento el aparato de Mauricio Macri con el espía Ciro James: armar causas falsas y a través de dos jueces de Misiones se pedían escuchas e informes que se utilizaban para concretar el espionaje ilegal.

Tercer enigma a develar, el vínculo con los Estados Unidos. El tema debe ser profundizado. Hay un comunicado oficial de la embajada de ese país señalando que D'Alessio no tiene vínculo con ninguna agencia norteamericana. A primera vista, también el informe con membrete de USA parece falso. Sin embargo, el juez tiene toda la impresión que existe alguna relación.

El cuarto enigma son los legajos. El magistrado tendrá que esclarecer el objetivo de varias de las carpetas encontradas en la vivienda de D'Alessio. Entre ellos, por ejemplo, el que habla de Operación Jaitt. Dá la impresión que es un legajo trucho destinado a extorsionar a alguna persona involucrada en la causa de abuso sexual de los jugadores de las inferiores de Independiente. También está el legajo de los periodistas de Animales Sueltos, que parece más bien un informe para alguien vinculado a los servicios de inteligencia. También existen elementos sobre María Eugenia Vidal, pero es exagerado decir que es una investigación sobre la gobernadora o un seguimiento. El juez deberá determinar exactamente cuál fue el objetivo de la recolección de esos datos.

Quinto enigma, la riqueza. Todavía es un misterio el poder económico de D'Alessio. En principio el dinero parece originarse en sus vínculos en Formosa, pero no está claro. Hay una causa por lavado de dinero en Lomas de Zamora y la AFIP entregó un informe reservado.

Como se ve, en la trama del espionaje ilegal, las extorsiones y coacciones todavía hay mucho por descubrir. Y la sensación en medios judiciales es que habrá más denuncias en los próximos días. Por ahora, el próximo paso será el martes, cuando Stornelli llegue a Dolores. El fiscal tiene mucho que explicar. Habrá que ver, también, si sigue con la actitud de no poner su celular a disposición del magistrado.

[email protected]