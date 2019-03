"Nos beneficia ser los candidatos del presidente", afirmó el precandidato a diputado provincial de Cambiemos Gabriel Chumpitaz. El concejal rosarino, que lidera la lista del macrismo, deberá enfrentar en la PASO, entre otros, al gobernador Miguel Lifschitz. Aunque admite que el mandatario socialista tiene "un cien por ciento de conocimiento", confía en que "los resultados y los triunfos se construyen con la acción de cada minuto".

-¿Fue ordenado el cierre electoral de Cambiemos o dejó algunos heridos?

-Fue un cierre ordenado, ya estamos metidos de lleno en las recorridas de campaña, en mi caso empezando a recorrer algunas localidades, y sigo recorriendo la ciudad de Rosario.

-¿Cuál es el desafío para la elección y la Legislatura, en el caso de ser diputado?

-El primer desafío es trabajar temas de seguridad, todo lo que tiene ver con una reforma policial, cuestiones que tengan que ver con procesos penales, trabajar en empujar la adhesión a la ley de ART, en las cuestiones de energía, renovables sobre todo, y trabajar sobre propuestas novedades en base a la infraestructura, que le falta tanto a Santa Fe.

-Le toca enfrentar al gobernador Miguel Lifschitz, ¿se arranca desde abajo?

-Hay una diferencia de nivel de conocimiento, el gobernador tiene un conocimiento del cien por ciento, a mí fuera de la ciudad de Rosario no me conocen, pero eso no significa que no hagamos una competencia muy fuerte. Voy a centrar mi campaña no solo en Rosario, sino en todas las ciudades importantes de la provincia, es un desafío enorme y está bastante bueno para mí y la lista enfrentar a una lista tan fuerte como la del gobernador.

-Si los niveles de conocimiento son muy diferentes, ¿cómo se lo emparda?

-Trabajando y caminando, estamos entusiasmados con eso. Tenemos perfiles totalmente diferentes, es una persona con mucha experiencia en cuestiones políticas, yo tengo apenas tres años de concejal, pero tengo un empuje y tenemos un equipo muy potente que nos va a llevar a hacer una gran elección. No puedo anticipar el resultado, pero siempre digo que los resultados y los triunfos se construyen con la acción de cada minuto, de cada día.

-En las últimas semanas se ve una tensión entre la UCR y el PRO, los dos socios mayoritarios de Cambiemos, ¿aplica también para Santa Fe?

-No, en Santa Fe no, y no es una tensión lo que se ve en otras provincias, son procesos que tienen que ver con el crecimiento de Cambiemos y el momento. Todo el que está en Cambiemos tiene que tener muy en claro que el objetivo es trabajar para la presidencia de Mauricio Macri, para seguir este proceso de cambio que empezó en el 2015, pero en el medio hay muchísimas cuestiones intermedias, como lo son las elecciones locales, provinciales. En ese transitar hay pequeñas discusiones que a veces se maximizan, pero no son tal.

-Viene en caída la imagen del presidente, ¿es algo negativo hoy ser los candidatos de Macri?

-No, para nada, es positivo. Representar al presidente primero es un orgullo, y es muy positivo. El presidente es quien encabeza el cambio para siempre de la Argentina. Durante muchísimas décadas se hicieron cosas mal en la Argentina y hoy nos está costando a todos los argentinos, pero se están haciendo cambios profundos. Desde comenzar una obra y terminarla, que parece una cosa normal, pero no sucedía, hechos enormes de corrupción por parte del kirchnerismo, hasta encarar temas como el narcotráfico, temas delicados, a los que hoy se les da una batalla enorme. Nos beneficia ser los candidatos del presidente.