"La predisposición de Messi fue máxima en estos días. Lo vimos muy metido. Antes de que se fuera, hablamos del partido y no de lo que viene, pero es evidente que va a estar", así confirmó Lionel Scaloni que el capitán argentino estará en la Copa América 2019, que se disputará en Brasil desde el próximo 14 de junio. El director técnico de la Selección afirmó también que tiene definido gran parte del plantel que intentará la conquista del título que Argentina ganó por última en 1993 en Ecuador, bajo la dirección técnica de Alfio Basile. "La lista la tenemos encaminada, casi en un 80 por ciento. Todavía hay tres o cuatro sitios que tenemos que ver", reconoció el joven entrenador, que se mostró distendido a pesar de las críticas que recibió luego de la segunda derrota de su ciclo.

"No nos gusta perder, menos de esa manera. Pero el que realmente quiere ver bien a la Selección tiene que saber que estamos trabajando para el presente y el futuro", se defendió en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio donde mañana Argentina enfrentará a Marruecos, en el cierre de la gira que tuvo su primera escala en el Wanda Metropolitano de Madrid, con derrota 3-1 frente a Venezuela. "Soy el máximo responsable, pero estoy convencido de que darán frutos en un futuro. Son partidos que se pueden perder pero se sacan cosas positivas", agregó.

El entrenador aceptó que hubo cierta Messidependencia ante la Vinotinto de Rafael Dudamel y que deberán trabajar para que eso no vuelva a suceder. No obstante, reveló que les pidió a los jugadores que "hagan lo mismo que en sus clubes". "Paredes tiene que ser Paredes y Lo Celso tiene que ser Lo Celso. Lo hablé con ellos porque mi relación con los jugadores es la mejor. Si todos hacen lo que hacen en sus clubes seríamos un equipo mejor", apuntó.

En cuanto al plantel, Scaloni señaló que tampoco sintió las críticas, ya que tiene claro que el objetivo está puesto en la Copa América. "A estos jugadores no los mueve una crítica. Sabemos bien lo que buscamos: preparar la Copa América. Aunque insisto, no nos gusta perder y la imagen hay que mejorarla. Eso seguramente no pasará", prometió.