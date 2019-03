Con la notoria ausencia de Lionel Messi, la Selección afrontará hoy a la tarde ante Marruecos el último amistoso de preparación de cara a la Copa América de Brasil. Luego de la derrota del viernes en Madrid ante Venezuela por 3-1, el equipo dirigido por el cuestionado Lionel Scaloni tiene como objetivo cambiar la pobre imagen y conseguir un triunfo que brinde cierta tranquilidad hasta el inicio del torneo continental.

Argentina volverá a jugar sin su capitán y máximo referente futbolístico, Lionel Messi, quien por una reagudización de dolor pubiano bilateral que acusó luego del partido fue desafectado y retornó a Barcelona. La ausencia del crack rosarino provocó malestar en Marruecos, pero la federación local se ahorrará alrededor de medio millón de euros del monto acordado para la disputa del partido. Para la Selección, no obstante, no será un nuevo desafío jugar sin Messi, ya que de los siete partidos del ciclo Scaloni solamente estuvo presente en el mencionado duelo disputado el pasado viernes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Para este nuevo –y último ensayo– antes de la participación en el Grupo B de la Copa América (junto a Paraguay, Colombia y el invitado Qatar), el entrenador Scaloni volverá a la tradicional línea de cuatro defensores, luego del experimento fallido de los cinco hombres ante la Vinotinto. Las variantes estarán en todas las líneas, ya que en el arco Esteban Andrada reemplazará a Franco Armani.

En la defensa, además del mencionado cambio de esquema, seguirá Gonzalo Montiel en el lateral derecho y del otro lado jugará Marcos Acuña en reemplazo de Nicolás Tagliafico. La zaga central también será nueva, ya que Germán Pezzella y Walter Kannemann ingresarán por Lisandro Martínez y Gabriel Mercado.

Ya en el mediocampo, aparecen Roberto Pereyra por derecha y Rodrigo De Paul por izquierda y en el centro se mantiene Leandro Paredes aunque con Guido Rodríguez como acompañante en lugar de Giovani Lo Celso. El reemplazante de Messi será el cordobés Paulo Dybala y el centrodelantero continuará siendo Lautaro Martínez, autor del gol frente a Venezuela y uno de los pocos puntos altos del primer amistoso de la gira. No habrá jugadores de Racing ni de Defensa y Justicia, ya que el entrenador decidió que no jueguen para preservarlos de lesiones, tomando en cuenta la instancia decisiva que afrontarán el próximo fin de semana, en la definición de la Superliga.

Marruecos, por su parte, también está en etapa de preparación para la Copa Africana de Naciones que se jugará a mitad de año en Egipto. El equipo dirigido por el francés Hervé Renard, el mismo que estuvo en el Mundial de Rusia, clasificó al torneo luego de terminar en el primer lugar del grupo con once puntos en seis partidos y en la última presentación no pasó del empate sin goles con el humilde seleccionado de Malawi, como visitante, con un equipo alternativo. Un grupo de futbolistas, entre ellos, los habituales titulares, no viajó y se quedó en Marruecos para medirse con Argentina.