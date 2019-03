Tras jugar al misterio, el fiscal federal Carlos Stornelli finalmente no se presentó a declarar en el juzgado de Dolores. Es la tercera vez que no responde a lo dispuesto por el magistrado Alejo Ramos Padilla en la causa que investiga la red de espionaje ilegal. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, el abogado defensor del fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos, Roberto Ribas, presentó un escrito insistiendo en el planteo de incompetencia de Ramos Padilla y reclamando la nulidad de todas las indagatorias en la causa.

Ramos Padilla había citado al fiscal para hoy al mediodía, luego de ser respaldado por la Corte Suprema y ratificada su competencia por la Cámara Federal de Mar del Plata. Ahora podría declarar a Stornelli en rebeldía, con lo que podría ir a buscarlo con la fuerza pública.

Según se desprende del nuevo texto presentado, para la defensa de Stornelli el fiscal está a derecho a pesar de haber faltado a las tres convocatorias del juez, atento a la posibilidad de ser declarado en rebeldía y trasladado por la fuerza pública. "Esta parte se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego, muchos de los cuales –por no resaltar su totalidad- no han sido siquiera abordados por V.S., quien ha aplicado una singular y curiosa rémora a su tratamiento”, dice el escrito.

También hace hincapié en que el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, no requirió la indagatoria y pidió remitir el expediente a Comodoro Py. “Se vislumbran elementos más que suficientes como para considerar que resulta conveniente –desde el punto de vista de una mayor economía procesal, la necesidad de favorecer la buena marcha de la justicia, la defensa de los imputados y, por supuesto, en estricto apego a la regla del fórum delicti comissi y salvaguardar a la garantía del juez natural”, planteó la defensa de Stornelli.

Si se presentaba a declarar, Stornelli se encaminaba a un procesamiento casi seguro, lo que podría generar una ola de recusaciones de los acusados en la causa de los cuadernos y un posterior desplazamiento del fiscal en esa investigación.

El fiscal se juega se ahora a que Ramos Padilla no dé el paso de ir a buscarlo con un patrullero, pero es una posibilidad concreta. Además, si pide su juicio político para poder dictarle la prisión preventiva, Stornelli confía en que el procurador interino designado por el Ejecutivo, Eduardo Casal, no avance prontamente con el jury.