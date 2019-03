MEXICO

Defienden la Red Nacional de Refugios

La Red Nacional de Refugios (RNR) lanzó la campaña #RefugiosDeEsperanzaOSC, en la que valoriza “las voces de las mujeres que hoy están con vida”. Si bien los refugios no tienen que ser la única salida para la violencia de género en situaciones extremas y sin otras alternativas, son imprescindibles. Una nota de Jessica Xantomila en Cimac denuncia que la policía es cómplice de los agresores, las fiscalías revictimizan y las denuncias no las resguardan. Pero los refugios de la sociedad civil sí son una alternativa para prevenir femicidios que no deben ser sustituidos.

ESTADOS UNIDOS

La NASA no tiene talle para astronautas

La agencia estadounidense NASA canceló, esta semana, la caminata espacial programada para hoy que, por primera vez, iba a ser realizada por dos mujeres astronautas, Christina Koch y Anne McClain. La razón es inédita: no hay suficientes trajes espaciales del tamaño adecuado a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). Desde el inicio de la estación, en 1988, hubo 214 salidas espaciales y solo las realizaron varones o una mujer, siempre acompañada de un hombre. La ley de talles también debe llegar al espacio exterior.

VATICANO

Renuncian periodistas de la revista Donne

El equipo completo de la revista femenina del Vaticano, llamada Donne Chiesa Mondo (Mujer, Iglesia y Mundo), un suplemento mensual del diario L’Osservatore, renunció a sus puestos. La razón es el repudio al cambio de dirección del periódico de la sede de la Iglesia. La trastienda es que ellas contaron los abusos sexuales de parte de sacerdotes y las tramas de poder y encubrimiento eclesiásticos. “Ahora nos parece que una iniciativa vital se reduce al silencio y que volvemos a la costumbre anticuada y árida de elegir desde arriba, bajo control directo del hombre”, denunció la directora de la publicación, Lucceta Scaraffía.