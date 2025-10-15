El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de la quinta edición del programa “Futuro Memoria”, una iniciativa que promueve la creación de producciones artísticas que visibilicen las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Fue en la República de los Niños de la ciudad de La Plata junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y Carmen Arias, en representación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

“Mientras algunos sectores intentan borrar nuestra historia y mentir sobre el pasado más oscuro de nuestro país, en la provincia de Buenos Aires contamos con muchas señales de que la sociedad y los jóvenes no quieren ese camino de olvido”, dijo el gobernador que destacó que “Futuro Memoria crece año tras año en las escuelas bonaerenses: en la primera edición se inscribieron 3.500 pibes y esta edición superamos los 15.000 participantes”, agregó.

“El Gobierno nacional puede tener una política basada en la mentira, desfinanciar los programas de la memoria y atacar a las organizaciones de Derechos Humanos, pero es imposible tapar el sol con la mano: nuestra comunidad mantiene el recuerdo vivo de cada uno de los 30 mil desaparecidos”, sostuvo el gobernador y concluyó: “Este programa es para pasar la posta de generación en generación: en la Provincia vamos a seguir expandiendo estas políticas para que nadie pueda cambiar nuestra historia”, sentenció.

El programa, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, está destinado a estudiantes de entre 14 y 21 años que quieran participar del concurso con los siguientes ejes temáticos: Democracia; los caminos por la Memoria, la Verdad y la Justicia; y Juventudes y participación.

El ministro de Justicia, Juan Martín Mena sostuvo que el programa "pone el debate sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en todas las escuelas bonaerenses". "Es un orgullo que más de 52.000 pibes y pibas hayan decidido participar voluntariamente en las cinco ediciones que llevamos realizadas”, dijo.

"Nos llena el alma compartir este momento con tantos chicos y chicas. No olvidar es muy importante, ya que quien olvida puede repetir la misma historia”, dijo Estela. “Es muy emocionante la masiva participación de chicos y chicas en esta hermosa actividad que se sostiene por el compromiso de un Gobierno provincial que continúa la lucha por la memoria: como decimos las Madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona”, agregó Carmen.