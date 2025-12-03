Omitir para ir al contenido principal
El País
Tensión
Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía
Se manifestaban contra la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición, dispuesta a través de un decreto del Gobierno.
03 de diciembre de 2025 - 15:08
Incidentes en la General Paz
Trabajadores del Inti fueron desalojados por la Policía de la Ciudad
(Captura TV)
