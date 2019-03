Jorja Smith tiene 21 años pero muchos la conocieron incluso más joven, a los 19, cuando apareció como invitada en el disco More Life de Drake o cuando complementó con su voz profunda a Kali Uchis en el sencillo Tyrant. Descubierta a través de Soundcloud por su tema Blue Lights, la cantautora británica que captó la atención de consagrados vendrá por primera vez a Argentina en el marco del Lollapalooza 2019, con el que fue uno de los discos más esperados del año pasado, Lost & Found, publicado en junio.

Jorja es versátil: canta pop, baladas, soul, R&B y sus inicios fueron freestyleando sobre tracks clásicos de grime. Esa escuela puede notarse en el hit On My Mind, donde canta con mucho amor sobre el desamor, encima de un breakbeat del productor Preditah. “Me gusta cantar sobre cualquier tipo de beat y escribir canciones desde ese lugar. La cultura del sample es cool, pero igualmente prefiero crear los míos propios”, comenta.

Comenzó subiendo sus temas y algunos covers a YouTube, y ese ethos independiente es algo que no piensa perder. Es un signo generacional: “Nunca tuve problemas para manejar mi carrera por ser una chica, ya que mi equipo es gente genuina y sobre todo porque no pertenezco a un sello discográfico. Entonces nunca tuve que pelear para poder producir la música que quería”, explica. “Eso es lo que tiene de genial Soundcloud: ya nadie necesita discográficas para ser escuchado.”

Smith proviene de una familia de artistas y canta desde que tiene uso de razón. Creció escuchando a “mujeres fuertes como Nina Simone y Amy Winehouse”. De hecho, muchos la comparan con la malograda estrella del neosoul británico y la marcan como su digna sucesora. Actualmente, sus favoritas son sus contemporáneas Cleo Soul y Sasha Keable. “Y cualquier bashment o dancehall me hace bailar”, reconoce.

Su voz tiene algo de la de Rihanna, pero con algo más romántico, sensible y underground en su figura y en sus canciones: “Goodbyes es la canción que más me moviliza cantar. La escribí para una amiga luego de que un amigo en común tristemente falleciera. Es hermoso ver al público conectar con esa canción y que sientan que no están solos en ese tipo de sentimientos. Recibí muchos mensajes muy movilizadores sobre cómo esa canción los hace sentir”.

¿Cuánto puede cambiar en dos años la vida de una adolescente inglesa? Si es convirtiéndose en una popstar al cumplir la mayoría de edad, entonces mucho. “Mi trabajo anterior era en Starbucks. Ahora no creo ser una estrella; para nada, todavía me queda mucho camino por recorrer. Lo que sí, ahora todo pasa demasiado rápido y de repente tengo que pensar todo muchas veces más antes de hacer cualquier cosa. Pero intento estar siempre conectada con lo que hago, disfrutar del proceso... ¡y simplemente no dejar de hacerlo!”.