El avance de las nuevas tecnologías abre camino al fantasma bien real de la pérdida de puestos de trabajos. Preguntas, soluciones, hipótesis, vectores de la imaginación..., durante dos días, el auditorio de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) recibirá expertos internacionales y locales, figuras del ámbito académico, personalidades vinculadas al mundo del trabajo, representantes del gobierno, para debatir e intercambiar experiencias acerca de los desafíos que plantean los nuevos escenarios y las nuevas tecnologías en materia de educación, innovación y trabajo. Las jornadas internacionales se denominan “E+T Claves para la Educación y el Trabajo del Futuro”, y están organizadas por la RIET (Red Internacional de Educación para el Trabajo) y la UMET.

“Dos millones de conductores de camiones, en Estados Unidos, perderán sus trabajos con la aparición de los camiones conducidos a control remoto”, dice David Orban a PáginaI12. Orban es uno de los expertos internacionales convocados por los organizadores, profesor adjunto en la LUISS Business School en Roma, presidente de Network Society Ventures y de Singularity University de Italia.

Orban sostiene que la tecnología acompañó al ser humano desde siempre, pero los avances que hasta hace unas décadas se iniciaban con una generación y sus resultados recién se visualizaban dos o tres generaciones más tarde, “ahora las investigaciones y los desarrollos se completan en una sola generación, la misma generación ve el cambio. Antes esto no pasaba”. Y obliga a “una sobreadaptación”. “Decirles a los 2 millones de camioneros que se quedaron sin trabajo que ahora sean web-designers no sirve. Los individuos, las empresas, las sociedades, son empujadas a los límites de la adaptación al cambio y no siempre se puede.” Orban sostiene que “el Contrato Social que antes determinaba que una persona con trabajo vale y una sin trabajo no vale, no sirve más. Necesitamos una conversación amplia y profunda para generar un nuevo Contrato Social”.

Daniel Susskind es investigador del impacto de la tecnología, particularmente de la inteligencia artificial, en el trabajo y la sociedad. Es investigador y profesor de la Universidad de Oxford, coautor del libro El futuro de las profesiones y fue asesor del gobierno británico. Susskind está convencido de que el desafío en la actualidad no es si habrá trabajo o no, sino cómo lograr la adquisición de nuevas habilidades. Detalló a este diario los tres puntos que él considera críticos en la cuestión, que son el desfasaje de habilidades (cómo preparar en nuevas habilidades), el desfasaje geográfico (las habilidades con que se cuentan se requieren en otro punto del planeta) y el desfasaje identitario (la escasa atracción que genera una actividad que se supone de un ámbito totalmente ajeno). “La más impactante es la primera, las dificultades en aprender los nuevos mecanismos. De esto vamos a hablar estos dos días”, anticipó Susskind.

Uno de los organizadores, y que también integrará los paneles, Víctor Santa María, secretario general del Suterh, director del Grupo Octubre, y presidente del Partido Justicialista porteño, describió los motivos de convocatoria de las jornadas: “Las convocan la RIET y la UMET con la idea de abrir el debate con académicos, empresarios, trabajadores y gobierno, definir los roles, los derechos de los trabajadores. Qué respuestas dar a los avances tecnológicos que antes llevaban 50 años y ahora son inmediatos. Uno ve que queda en la calle un tendal de pibes que habían sido contratados como delivery y que tienen un accidente y están sin cobertura, sin poder reclamar a nadie”.

Hoy, en la UMET, Sarmiento habrá un plato fuerte: a las 14, el panel “Los desafíos actuales de la educación frente al trabajo del futuro”, contará con los dos entrevistados, Orban y Susskind, y en la misma mesa dos polos bien distintos frente al rol de los trabajadores, por un lado Víctor Santa María, por el otro el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. Pero también habrá paneles y conferencias desde la mañana y durante el viernes. Las jornadas se realizan en Sarmiento 2037, la entrada es libre y gratuita, previa inscripción web en www.riet-edu.org/eventosrnacionales.