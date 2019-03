“Yo entiendo que Florencia Kirchner no está en condiciones de volver en el plazo de quince días. Los médicos fueron categóricos en que hasta que no se le dé el alta no corresponde que viaje”, aseguró en diálogo con Futurock el abogado de la hija de la ex presidenta, Carlos Beraldi, en respuesta a la decisión del TOF Nº5 que exigió el retorno de la afectada en solo 15 días. “Estaremos atentos a lo que digan los médicos que la están atendiendo, que serán en definitiva los que van a indicar los pasos a seguir, porque lo más importante que hay que preservar es la salud de Florencia Kirchner”, concluyó Beraldi.

La defensa puso el acento en que “no hay ningún elemento en la causa, en el trámite del proceso, que justifique que Florencia Kirchner tenga que venir a la Argentina con alguna premura, máxime cuando está sufriendo problemas de salud que se encuentran debidamente acreditados”.

“Lo que pidió el TOF Nº5 es una serie de elementos documentales que nosotros íbamos a acompañar en estos días. Nos llama la atención la extraordinaria difusión y utilización política que se está haciendo de este tema cuando se trata de una cuestión absolutamente normal”, destacó el abogado.

Beraldi volvió a resaltar que “el cuadro de salud está fundamentalmente originado en la situación de stress, como dice el certificado que se presentó, producto de esta situación de persecución a la que ha sido sometida, no solamente en los estrados judiciales sino también en la amplificación que dan los medios de comunicación, que hoy tienen a este como tema central, cuando todos sabemos que ocurrieron cuestiones mucho más trascendentes a las que con esta cuestión de la salud de Florencia Kirchner se pretende ocultar”.

El abogado defensor destacó que se trata de “una situación absolutamente excepcional, porque en el caso de cualquier otra persona esta solicitud ya hubiera sido concedida, máxime cuando el propio fiscal ya había dicho que podía permanecer por un plazo de 30 días”. No solo eso, se suma que el estudio realizado por el Cuerpo Médico Forense, que había pedido el propio Tribunal, sostuvo que la decisión de los médicos cubanos de no aconsejar el viaje era “razonable en la medida de que no se tenga la certeza del origen de las dolencias". Beraldi igual se preocupó por destacar que “además estamos hablando de un plazo provisorio porque, repito, todo depende de cuál sea la evolución de la salud de Florencia Kirchner. La única obligación que tiene una persona sometida a un juicio oral y público es presentarse cuando el juicio se inicie y acá ni siquiera tenemos fecha para saber cuándo eso se va a producir”.