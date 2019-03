Gonzalo Higuaín decidió colgar los botines en la selección argentina. El delantero de 31 años lo anunció este mediodía: "Mi ciclo en la Selección ya está, ahora estoy viéndola de afuera para alegría de muchos”. Además, precisó que "hablé con Lionel Scaloni y le di mi punto de vista. La decisión ya está, es lo que pienso que me va a hacer bien”.

El jugador surgido en River, que actualmente milita en el Chelsea inglés, relató cómo fue su charla con el entrenador del seleccionado. “Scaloni me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba más para el no que para el sí. Hay otros jugadores que vienen atrás, con alegría”, aseguró, y aclaró que el diálogo se produjo por un llamado del propio Scaloni. “Claro que movió el llamado, pero sinceramente ahora me mueve más ser feliz y disfrutar de mi familia. Jugué casi 8 años en la Selección, es muchísimo aunque la gente no tome dimensión".

Las estadísticas marcan que el delantero se calzó la albiceleste en 75 partidos y marcó 31 goles. Cinco de ellos fueron en citas mundialistas: tres a Corea del Sur y uno a México en Sudáfrica 2010; y el gol del 1 a 0 sobre Bélgica en los cuartos de final de Brasil 2014, torneo, en el que la Selección logró el subcampeonato.

Higuaín se refirió a las críticas que jalonaron su carrera los últimos tiempos. "Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor".

Agregó que “la gente se acuerda de los que uno erra, no de los que mete” y se refirió al gol contra Bélgica. “Todos los que criticaron los errados, ese gol con Bélgica lo habrán gritado. Sé lo que es este mundo. Nunca le hice mal a nadie".

El delantero llegó al seleccionado de la mano de Diego Maradona en 2009 y se mantuvo durante una década en las convocatorias. Mientras, brilló en Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y ahora en Chelsea. "Ahora lo importante es lo que estoy viviendo acá, disfrutando esta nueva experiencia", afirmó.

Finalmente, por Fox Sports, Higuaín no descartó volver a River (“las puertas de River nunca se cierran, pero ahora estoy pensando en el presente") y se refirió a Lionel Messi: “No me sorprende que Messi lo siga intentando, porque es un ganador nato. Mientras quiera está bárbaro que siga".