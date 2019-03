Uno

A veces me llevo la mano al pecho como se acostumbra en algunos países para cantar el himno: la palma abierta sobre el corazón, el pecho inflado, la cabeza erguida. Pero lo hago para desmentir la sensación de que el corazón, porque sí, de la nada, me galopa de un modo feroz y precipitado. O me llevo la mano al cuello, la yema fiel de dos dedos buscando el pulso, y empiezo a contar en voz baja los latidos para comprobar que esta sensación de vértigo y taquicardia que me invade de pronto y sin justificación inmediata no es más que un miedo trasnochado y repentino que tiene lugar sólo en mi cabeza. Puede ocurrir en medio del día cuando estoy en la oficina pero, también, pasa a veces en esas últimas horas de la tarde del único día que, después del trabajo, no me meto de cabeza y sin respiro en otra actividad -los talleres que doy dos veces por semana, alguna lectura o cualquier otra ocupación que postergue el momento en que puedo llegar a mi casa y bajar la guardia por un rato-. O a la noche, en el primer silencio de la madrugada. De golpe y en plena paz, cuando por fin afuera todo se ralentiza, algo adentro mío se precipita: el corazón es una criatura viva y despiadada que se retuerce sin tregua. Entonces me llevo la mano al pecho o al cuello o a la muñeca y compruebo que no es real.

A veces no sé qué esperar. El hecho de que sea imaginario no lo hace tranquilizador en absoluto. Si el cuerpo habla, el mío trata de gritar algo. Y yo no escucho.

Dos

Si pudiera pasar de largo por algunas cosas todo resultaría más simple. Por la noche, por ejemplo: por ciertas noches. Esas noches inquietas en que los fantasmas asedian y me la paso saltando de mi cama al abismo. La casa es una trampa y mientras más lejos de mí trato de huir, más me adentro en ese territorio hostil del insomnio. Agarro libros al azar de la pila que crece en la mesa de luz, una Torre de Babel interminable que crece y crece hasta que los pasajes de uno se confunden con los subrayados de otro y esa imposibilidad de diálogo los derrumba y los devuelve con resignación a la biblioteca. A veces leo como si me reconociera o me apropiara del otro que escribe: me encuentro en mis marcas de lectura, soy ese párrafo en que me detengo. A veces, en cambio, creo que quiero leer como si devorara. Meterme las palabras en la boca de a puñados. Rasgar las páginas y tragarme el desorden de frases revueltas sabiendo de antemano que es un hambre que nunca podré saciar.

Si pudiera pasar de largo por algunas cosas todo resultaría más simple. Saltearme, por ejemplo, la antesala de esos días en que todos los compromisos asumidos -y postergados y reprogramados- se enciman y tambalean hasta que se vienen encima como una pila de cajas mal apiladas.

La metáfora del ahogo, a veces, se vuelve tan literal que me encuentro abriendo la boca de golpe como si acabara de salir del agua.

Le digo a mi analista que hay días en que me siento en las fronteras de un ataque de pánico, como si fuera un territorio que se abre ahí adelante. Le hablo de esas palpitaciones inexistentes, de la falta de aire que no es tal, de una opresión que no se va. Le digo, también, que es consecuencia de la ansiedad que me provocan algunas cosas de las que ya hablamos en otras oportunidades. Del vértigo de estos tiempos en que todo parece ocurrir en un tren de alta velocidad del que no puedo saltar sin dejarme la piel en la caída. Se lo digo como si tuviera que justificar hasta mis propios miedos. Y así creo desarmar el síntoma: la explicación propia, de algún modo, me legitima y me devuelve el equilibrio perdido.

Pero el cuerpo todavía enciende sus bengalas, pide auxilio.

¿Preocupan menos las aflicciones inventadas? ¿Duele menos el dolor imaginario? Algo real se esconde en toda ficción del cuerpo.

Tres

La angustia es paralizante y a su vez convoca a la parálisis. Me persiguen cosas que tengo que hacer -la nota para una revista, la clase para el taller, la preparación de una charla- en los huecos que deja un trabajo de unas cincuenta horas por semana. Pero cuando se acaban las obligaciones y esquivo por un rato el rol de sujeto social y me encuentro a solas, invadiendo la Fortaleza de la Soledad que el gato erigió en mi propia casa, lo único que quiero es tumbarme en el sillón a ver alguna de todas las películas pendientes o leer uno de todos los libros que se siguen apilando.

De todos modos a veces escribo como quien lanza botellas al mar.

Las veo perderse en el horizonte, a la deriva, con su esperanza remota.

Cuatro

Entonces camino al borde de un río angosto y chato de aguas cristalinas. La ribera opuesta está a tiro de piedra y mi casa a cientos de kilómetros. Una escapada con hijos en fin de semana. Por un rato, todo lo demás quedó atrás. Incluso el vértigo. Un perro que nos sigue desde hace rato corre por un banco de arena y se lanza a la olla que se abre más allá de las corrientes que se forman entre las piedras. Nada frenéticamente en círculos: se aleja de la orilla, regresa, se vuelve a alejar. Me pregunto si está nadando o si está tratando de mantenerse a flote hasta encontrar la forma de volver. Debería notarse la diferencia, pero nadie se atreve a asegurar ni una cosa ni la otra. Al final le mostramos un palo -ya hace rato descubrimos que no puede resistirse a ningún palo- y comprobamos que puede salir por sus propios medios.

No es lo mismo nadar que tratar de mantenerse a flote. Y sin embargo a veces cuesta diferenciar qué es lo que está ocurriendo.

Volvemos hacia las cabañas por un camino de tierra que bordea una zona boscosa. Miro las hojas que se recortan contra el cielo, el pasto, los árboles, el colchón de hojas secas esparcidas por el suelo. Si uno presta atención, más allá de los árboles y los pájaros que trinan en primer plano, se oye el pulso secreto, íntimo, de las cosas. Un latir del mundo en movimiento.

A veces pienso que tendría que huir de vez en cuando: refugiarme algunas semanas en la armonía de una casa de montaña o en una cabaña cerca del mar. Caminar por las mañanas sin apuro, meter los pies en el agua, cerrar los ojos, atrapar los sonidos que trae el viento. Leer en noches sin abismos. Escribir como al borde del tiempo. Y llevarme algún día la mano al corazón como a punto de cantar un himno para escuchar, ahí en el fondo, sincopado, el pulso secreto de las cosas que encuentra su lugar entre latidos.