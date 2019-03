César Luis Menotti, director de seleccionados nacionales de la AFA y ex entrenador campeón en el Mundial 1978, cuestionó ayer la forma de juego en la derrota contra Venezuela, en el partido amistoso del pasado viernes. “La derrota con Venezuela no es el problema. El problema es cómo se jugó y cómo se perdió. La verdad, no sé lo que se pretendió hacer”, apuntó sobre el 3-1 en Madrid, en uno de los partidos por la fecha FIFA. “Por lo menos contra Marruecos, desde el fondo con una línea de cuatro firme y bien parada, hubo un principio de orden que le permitió al equipo estar un poco más seguro”, afirmó Menotti, también acerca del 1-0 ante el seleccionado africano.

Argentina, con el regreso de Lionel Messi, mostró varias fallas en el sistema durante la caída ante el conjunto venezolano. “Hubiera sido un milagro que la Selección tuviera un gran funcionamiento, sostenido por una estupenda idea. Esto no ocurrió y no podía ocurrir. El fútbol es ensayo. Ensayo para ir encontrando las sociedades”, afirmó.

Menotti adelantó finalmente que se reunirán “pronto” con Lionel Scaloni para “hablar del futuro”, teniendo en cuenta que el seleccionador cuenta con contrato hasta el cierre de la Copa América de Brasil, que se jugará a mediados de junio.

“Lo más pronto posible nos vamos a encontrar para hablar de lo que pasó, y de lo que tendría que ir pasando. Por ejemplo, para constituir una base del plantel y definir la idea. Sin una base es imposible. Esto lo tenemos que charlar. Para eso me llamaron”, concluyó en una nota con Diario Popular.