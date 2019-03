El juicio por la desaparición de Paula Perassi continuó ayer con nuevos testigos. En la cuarta jornada, declaró José María Zanoni, propuesto por la Fiscalía y la querella, un joven de 23 años, que tenía 16 cuando era mozo del Viejo Bar de Timbúes, donde Paula se habría reunido la tarde de su desaparición con Gabriel Strumia (su amante) y Darío Antonio Díaz (chofer de camiones del empresario). El joven recordó que "el domingo (18 de septiembre de 2011) armé algunas mesas afuera. Llegó una persona femenina y me pidió una mesa afuera para tres personas. Esa chica estaba vestida con un pantalón largo azul, tenía una cartera cruzada, tenía unos treinta y pico de años. Era flaca, más alta que yo, un tamaño normal de persona. Se sentó afuera a la izquierda. Pidió una mesa para tres. A los 10 minutos llegaron dos personas masculinas y quedaron ahí. A las 6 llegó ella y 6.10 llegaron los otros. Yo sé el horario porque 6 y media siempre llega un señor que me pide un cortado en jarrita".

"Siendo menor de edad me hicieron un careo con el señor Díaz. Yo tenía miedo entonces dije que no era él". Zanoni

Según publicó el diario Síntesis de San Lorenzo, en una nota de Flavia Campeis, el testigo indicó: "Al morocho lo conozco del pueblo. Es vecino mío, vive a la vuelta de mi casa, vive por Sargento Cabral y yo vivo por Maipú. Esa persona es Díaz, mi vecino" y recordó que "siendo menor de edad me hicieron hacer un careo con el señor Díaz. Yo tenía miedo que me pase algo entonces le dije que no era él. Después de eso volví a declarar en la causa y ahí si dije que era él, pero antes no lo dije porque tenía miedo que me pase algo" y remarcó: "estoy seguro que era Díaz quien estaba en el Viejo Bar".

Sobre la mujer que estuvo en el lugar, Zanoni dijo: "no la ví nunca más. Después vi una imagen, María José me la llevó al bar, la policía que estaba investigando (por Galtelli, una de las acusadas). Me la llevó preguntando si la había visto. La policía al otro día fue a mi casa, me pidió todos mis datos, me mostró la foto de la chica y me preguntó con quién había estado. En mi casa ella me comentó el caso y me dijo que era Paula Perassi. Después se empezó a ver la imagen por todos lados de la chica desaparecida y era la que estaba en el bar ese día".