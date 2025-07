A través de un informe de la fundación que preside María Eugenia Vidal, el PRO salió a cuestionar nuevamente al gobierno de Javier Milei. Puso en tela de juicio los “costos” sociales del modelo económico, criticó la caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, y sostuvo que “todos somos un poco más pobres”. Eso sí, ratificaron su apoyo al oficialismo.

Las consideraciones negativas sobre la administración de La Libertad Avanza (LLA) fueron expresadas en una evaluación hecha por la Fundación Pensar, el think-thank reflexivo con que el macrismo ofrece públicamente sus informes en momentos que necesita cancha para abrirse juego.

De hecho, las críticas a Miliei fueron dadas a conocer en medio de las negociaciones por la letra chica de los acuerdos electorales a los que arribaron la Casa Rosada con los dirigentes del PRO bonaerense más afines al Gobierno, para competir juntos en las próximas elecciones legislativas.

Desde Pensar, el ala más cercana al expresidente (y más lejana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le cuestiona el liderazgo) sostuvieron que el programa económico anarco-libertario tiene “entre los perdedores” a las actividades “que generan más empleo en nuestro país, como la industria y la construcción”.

En este sentido, expresaron que “no es sorpresa que el desempleo haya subido al 7,9 por ciento ni que la tasa de informalidad llegue al 42 por ciento”.

El informe titulado “Dr Jekyll y Mr Hyde” (el título de la novela que relata la historia de un noble científico que de noche se convierte en criminal, producto de un trastorno psiquiátrico) también le enrostró a la Casa Rosada que “el salario real cayó 6 por ciento en términos reales y 12,6 por ciento si consideramos lo que le queda a una persona después de pagar sus gastos fijos”.

“Todos somos un poco más pobres y algunos quedaron peor parados”, añadió el texto en primera persona, intentando una cierta empatía de los dirigentes más ricos del país con la población más afectada por las políticas de ajuste que ellos mismos reconocen.

De hecho, así lo admitieron: “El programa económico del gobierno, que apoyamos en el Congreso porque era necesario, tiene costos”.

Asimismo, la fundación encabezada por Vidal y cuya vicepresidenta es Silvia Lospennato, la diputada que quedó relegada al tercer puesto en las últimas elecciones legislativas porteñas, criticó también que las jubilaciones acumularon “una caída de 4,7” desde que asumió Milei.

A la vez, le exigieron al Poder Ejecutivo la presentación de un presupuesto para 2026, ya que desde que asumió lo hace con el que fue sancionado para 2023. “Podemos entender que, por la emergencia, el primer año de gobierno no se haya tratado. Pero ya no hay excusas para que, respetando el equilibrio fiscal, se trate el Presupuesto. El problema de asignar recursos escasos se resuelve con el presupuesto, no con parches”, remarcó el escrito firmado por Vidal.

Según los “pensadores” del PRO, los problemas que atraviesa la economía “no se resuelven ni con magia ni con equilibrios espontáneos”, sino “con gestión”. Para esto, agregaron, es necesario “discutir prioridades de gasto y cómo se financian, con seriedad”.

“Pero la realidad es otra –lamentaron-, hace dos años que este debate no se da en la Argentina”.