Desde el Colectivo Pueblada por la Identidad de Funes repudiaron el retiro de las siluetas colgadas en el frente del ex centro clandestino de detención Quinta de Funes, con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, "por orden expresa de Santiago Carloni", secretario del actual intendente de Funes, el macrista León Barreto. "Cabe destacar que el ex CCD ha sido expropiado por el estado provincial en 2016, siendo propiedad de todos los santafecinos. El municipio no tiene ningún tipo de injerencia sobre este predio, demostrando la animosidad contra la intervención artístico-política realizada", remarcó el organismo de derechos humanos.