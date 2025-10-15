Las autoridades del condado de Los Ángeles, en el estado de California, declararon el estado de emergencia por las redadas contra migrantes, en un nuevo frente abierto con la administración del presidente Donald Trump y con el objetivo de ofrecer ayudas a los residentes afectados por esta política. Los autores de la medida argumentan que las tácticas de control migratorio de la Casa Blanca provocaron un temor generalizado, lo que desembocó en una disminución de la asistencia a trabajadores y estudiantes,