Las autoridades del condado de Los Ángeles, en el estado de California, declararon el estado de emergencia por las redadas contra migrantes, en un nuevo frente abierto con la administración del presidente Donald Trump y con el objetivo de ofrecer ayudas a los residentes afectados por esta política. Los autores de la medida argumentan que las tácticas de control migratorio de la Casa Blanca provocaron un temor generalizado, lo que desembocó en una disminución de la asistencia a trabajadores y estudiantes,
La medida busca ayudar a los ciudadanos más afectados por las políticas de Trump
Declaran el estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas antimigrantes
Las tácticas de control migratorio de la Casa Blanca provocaron una disminución en la asistencia a trabajadores y estudiantes, golpeando la economía del condado estadounidense.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.