Portada
El País
El gobierno no aplica la ley de Financiamiento Universitario
Los docentes de la UTN no iniciarán las clases en 2026
08 de diciembre de 2025 - 3:40
Universidad Pública.
Las facultades de la UTN no inicirán las clases en 2026.
En el camino del Sr. Presidente, de Asturias
Por
Mempo Giardinelli
Tras múltiples derrotas legislativas, LLA va en busca de lograr las reformas que se propone.
La libertad que avanza y va en contra de todo
Por
Melisa Molina
El PRO volvió con la UCR para no invisibilizarse en Diputados
Juntos por el poder, un nuevo viejo bloque
Por
Werner Pertot
Economía
Capital global concentrado y cambios en el trabajo
El sistema en la era del algoritmo
Por
Mara Pedrazzoli
El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones
Más empresas con deudas y a media máquina
Por
Bernarda Tinetti
Los cheques rechazados crecieron 40%
Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago
Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel
La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje
Por
Leandro Renou
Sociedad
La baja de los proyectos de investigación
El aniquilamiento científico
Por
Alberto Kornblihtt
Otro paso para vaciar la ciencia en el país
El Gobierno anuló las convocatorias a proyectos de investigación
Un policía de la Ciudad atropelló a un hombre y mató a un adolescente
Atropellar, huir y disparar
Los espacios públicos con áreas de juego infantil deberán tener equipamiento inclusivo
Inclusión: CABA aprueba ley de juegos accesibles en plazas y parques
Deportes
Opinión
Boca nunca le encontró la vuelta al partido
Por
Juan José Panno
El equipo de Avellaneda se impuso con un gol de Adrián Martínez
Racing dio el golpe en La Bombonera y jugará la final por el título
Por
Adrián De Benedictis
La Plata, paralizada este lunes
Mucho más que una semifinal: Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico más importante de su historia
Batacazo del Celta de Vigo en el Bernabéu
Perdió Real Madrid y Mastantuono sigue sin jugar