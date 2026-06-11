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Comienza la fecha 7 del circuito

En Modo Mundial, la Fórmula 1 pone primera en Barcelona

La llegada de los pilotos de Alpine a la pista fue con una pelota de fútbol. La escudería intenta superar la bronca que dejó Mónaco.

GP Barcelona '26 IG Alpine

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