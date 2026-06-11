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El cuarto viaje del Papa
La dignidad humana, la paz y la justicia en el mensaje de León XIV en España
El Papa ubicó en el centro de la problemática de la dignidad humana la situación de los migrantes y refugiados de todo el mundo.
Por
Washington Uranga
11 de junio de 2026 - 23:43
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Papa españa
León XIV saludando a la gente a las afueras de la catedral de Santa Ana, en Las Palmas, isla canaria de Gran Canaria.
SIMONE RISOLUTI. AFP
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