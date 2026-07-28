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Sociedad

Del sábado 1º al viernes 7 de agosto

Buenos Aires se prepara para recibir cientos de bailarines por la Semana de las Milongas

Las entradas sin costo por parejas podrán reservarse desde el 29 de julio mediante un formulario online, pero quienes no consigan cupo podrán adquirirlas en cada milonga según la disponibilidad.

Llega una nueva edición de la Semana de las Milongas a Buenos Aires Del 1º al 7º de agosto en más de 60 espacios porteños. Gentileza -

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