Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel
La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje
En un evento cerrado de un think tank liberal estadounidense, el ex FMI que le dio el crédito millonario a Macri presentó un documento que muestra que Argentina no crece, que fue salvada por Trump, tiene riesgo de quedarse sin divisas y debe dejar de ajustar para contener la inflación. Un ex ministro liberal de Chile y un asesor de Obama, en esa misma mesa, fueron lapidarios: “las reservas son negativas (…) y las autoridades argentinas le tienen pánico a que el dólar flote”.