Cada vez más ahogado en la trama de espionaje ilegal junto al falso abogado Marcelo D’Alessio, el fiscal federal Carlos Stornelli consiguió diez días (hábiles) más de aire. El procurador general interino, Eduardo Casal, le envió un oficio ofreciéndole la posibilidad de explicar los motivos por los que decidió ausentarse en las tres indagatorias a las que lo citó el juez federal Alejo Ramos Padilla. La respuesta será remitida a un consejo evaluador integrado por cinco fiscales que deberán analizar la situación. Mientras el reloj sigue corriendo, el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, ya apeló la declaración de “rebeldía” ante el juez y volvió a despotricar por la presunta “falta de garantías” que sufriría su defendido. Según reveló Ribas, insistirán en las distintas instancias hasta lograr correr al juez o enviar el expediente a Comodoro Py.

Al tiempo que siguen saliendo a la luz más evidencias que involucran a Stornelli, el proceso en la Procuración también sigue avanzando. Tal como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, una vez vencido ese plazo de diez días, Casal remitirá la respuesta, junto toda la documentación del caso, al consejo evaluador “a fin de que emita opinión no vinculante sobre el objeto de las actuaciones”. Luego, el procurador interino, si entiende que Stornelli “es pasible de la sanción de remoción”, deberá elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, “a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la procedencia de su remoción o la aplicación de otras sanciones”.

El consejo evaluador está conformado por los fiscales generales Alejandro Alagia, Julio Piaggio, Guillermo Pérez De La Fuente, Alejandra García Netto y Oscar Ciruzzi. Desde la Procuración aclararon que los cinco intervienen en el Consejo por sorteo y que fueron designados antes de que se iniciara este expediente. La explicación viene a cuento de que, por ejemplo Ciruzzi, es un viejo conocido de Stornelli, de los tiempos en que ambos compartían la Comisión de Seguridad de Boca Juniors. De todas maneras, como la postura del consejo evaluador no es vinculante, la última palabra estará en manos de Casal, un hombre de buena relación con el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En paralelo existe un sumario administrativo en el cual ya fueron citados algunos trabajadores de la fiscalía de Stornelli. El objetivo es saber si conocen del vínculo entre D’Alessio y el fiscal, más allá de los mensajes de WhatsApp en manos del juez. Estos empleados también podrían ser citados por Ramos Padilla en la causa penal. Allí estarían bajo juramento de decir la verdad.

Si la ya delicada situación de Stornelli se vuelve insostenible, es probable que el proceso continúe hacia el Tribunal de Enjuiciamiento. Según consta en la web del MPF, éste está compuesto por siete integrantes: César Antonio Grau, en representación del Senado; Francisco Panero, por la Federación de Colegios de Abogados (FACA); Laura Calógero, por el Colegio Público de Abogados de la Capital. (El Colegio Público viene manifestando su respaldo a la investigación de Ramos Padilla y una mirada muy crítica de la actitud de Stornelli. “Es un escarnio y una vergüenza para la Justicia que el fiscal Stornelli haya sido declarado rebelde por su incomparencia a la indagatoria que ordenara el juez Ramos Padilla. Llama poderosamente la atención que alguien tan duro como fiscal no acate la manda de un magistrado”, sostuvo su ex presidente, Jorge Rizzo, que oficia de vocero sobre este tema). Por la Procuración completan el tribunal los vocales Federico Carniel y Fernando Alcaraz. El representante del Consejo Interuniversitario es Omar Ércoli. Y, por último, el Poder Ejecutivo también tiene un representante en ese cuerpo: se trata de Juan José Benítez. Una curiosidad: el vocal suplente designado por el Ejecutivo es Juan Bautista Mahíques, funcionario del Ministerio de Justicia, quien presentó la denuncia contra Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura. Fuentes de la Procuración no descartaban que de todas maneras exista algún tipo de cambio en la composición, dada la sensibilidad de la situación.

Según la ley, existiría algún resquicio para avanzar contra Stornelli incluso cuando Casal desestime las acusaciones en su contra. El artículo 77, sobre el Tribunal de Enjuiciamiento afirma que éste “será convocado por el procurador general de la Nación o su presidente en caso de interponerse una queja ante una denuncia desestimada por aquél”. La suerte estará atada entonces a quien sea presidente del Tribunal, cargo que se elige por sorteo cada seis meses y que aún no está definido.