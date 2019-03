El dato no es anecdótico: en un año en el que se celebrarán elecciones presidenciales, la TV Pública decidió desplazar de todas las ediciones de sus noticieros a los periodistas de planta de la emisora que venían encabezando cada segmento. Desde el lunes, cuando se presente la renovación de los informativos del canal, los conductores de las cuatro ediciones serán periodistas y animadores contratados de manera directa por las actuales autoridades. Ningún periodista de la TV pública conducirá al menos una edición. Así lo decidieron el gerente de noticias de la emisora pública, Néstor Sclauzero, junto al Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Bajo el título “Crece la censura en un año electoral”, la Comisión interna de Sipreba en la TV Pública denunció que “por primera vez en la historia del canal estatal, ningún periodista del staff propio conducirá un noticiero”.

La decisión de “limpiar” del rol de conductores a los periodistas que forman parte del staff de la emisora pública es llamativa. En primer lugar, porque se trata de profesionales que mostraron su capacidad para ejercer dicha tarea, tal es el caso de Alejandro Puertas y Pablo Vigna, a quienes corrieron de esos roles. En segundo lugar, porque en medio del plan de ajuste que viene impulsando el gobierno en los medios públicos, la contratación de profesionales para tareas que pueden realizar con personal propio, no parecería ser la forma más eficaz de “ahorrar” dinero. Más bien todo lo contrario.

¿Cuál es el sentido, entonces, para que no haya más ningún conductor perteneciente a la TV Pública en ninguna de las cuatro ediciones diarias de los noticieros? ¿Dónde quedó el “plan de austeridad” que Lombardi pregona para justificar su política de vaciamiento de los medios públicos? Interrogantes que pueden encontrar una respuesta posible, tal vez, en la “necesidad” de reforzar la línea editorial en un año electoral. O en “castigar” al personal que desde hace tiempo viene denunciando públicamente el vaciamiento a la que es objeto el área de noticias, donde eliminaron los servicios informativos de los fines de semana y redujeron drásticamente el sueldo de sus trabajadores con, por ejemplo, la cruel propuesta de “paritarias cero” en años de alta inflación.

Desde el lunes, la TV Pública recuperará después de meses de ausencia la edición de la medianoche, por lo que serán cuatro los informativos diarios del canal. La primera edición, TVP Argentina Noticias, irá de 8 a 9 y estará conducida por Damián Glanz (que ya pasó en esta gestión por La quinta pata de la noticia y Cada noche, y condujo en la Once Diez Esta mañana) y Gisela Vallone, proveniente de Telefe Santa Fé. Luego, a las 12, llegará la edición del mediodía, donde la conducción recaerá en manos de Monchi Balestra (debut absoluto en noticiero para el ex animador de Latin American Idol y Real o no real) y María Areces (ex El Trece, TN y Radio Nacional).

Por la noche, TVP Argentina Noticias Central mantendrá en la conducción a Daniel López y Gabriela Previtera, con la incorporación de la periodista de chimentos Ana Laura Román (ex Convicciones, con Lucho Aviles). La buena noticia, en todo caso, es que la TV Pública recuperará el noticiero de la medianoche (no se emitía desde diciembre), con Amalia Díaz Guiñazú y los aportes de Gustavo Sierra (Internacionales) y Gabriel Fresta (Espectáculos).

Los trabajadores de la TV Pública emitieron un comunicado en el que detallan las intenciones de Lombardi y Sclauzero al realizar estos cambios justo en un año electoral y económicamente complejo para el gobierno nacional. “La declamada y practicada política de ajuste –subrayan– resulta totalmente contradictoria con la política de contrataciones de conductores externos, puestos a dedo para que oficien de comisarios políticos y editorialicen los informativos. La contratación sin concurso público de columnistas en áreas donde ya hay empleados del canal reconocidos por su trabajo en todo el medio, es además una violación de las leyes vigentes que rigen el ingreso de personal en la TV Pública, al ser una categoría de convenio”.

En el comunicado firmado por la Comisión interna de Sipreba responsabilizan a Sclauzero (“quien además es presidente de FOPEA”) y a Lombardi de haber dado la orden de marginar de la conducción a “profesionales de trayectoria, con demostrada capacidad profesional, independientes de toda gestión y gobierno”, sin argumento periodístico alguno.

“La gerencia de noticias y las autoridades del canal –finaliza el texto– preferirían un noticiero que no hable de los conflictos sociales y sindicales que día a día se desarrollan en nuestro país como consecuencia de la crisis económica, en donde no se informe sobre la devaluación del peso ante un dólar que alcanzó los $45 esta semana, de las causas que involucran al fiscal Stornelli que se declaró en rebeldía, o del índice de pobreza que superó el 30%. Así funciona la web de la TV Pública que dirige Nerina Sturgeon. Pero no puede taparse el sol con un dedo, mucho menos con noticieros que no informen, con presiones, proscripción y censura a periodistas.”