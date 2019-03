Desde Santa Fe

La patota policial que atacó a dos jóvenes de Santo Tomé por su orientación sexual está suelta. Seis agentes del Comando Radioeléctrico quedaron ayer en libertad a cambio de una fianza de 30 mil pesos y la prohibición de usar armas y acercarse a las víctimas, Alexis Do Santos de 29 años y su pareja, Nahuel Taborda, de 27. La orden la dictó el juez Pablo Busaniche y fue consentida por los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández, en una actuación que el colectivo LGTBI calificó como "preocupante", "llamativa" y hasta "vergonzosa". "Es una vergüenza" que los fiscales no haya pedido la prisión preventiva de los imputados, cuando los denunciantes "manifestaron que tienen miedo de ser perseguidos o asesinados" por la Policía. "Nos pareció medio flojoque no haya contemplado prevenir esta situación. Parece que para algunos, en la justicia, la vida en el colectivo de la diversidad sexual vale 30 mil pesos", denunció Alejandra Ironici, referente del espacio.

La audiencia imputativa a los seis policías se realizó en el subsuelo de Tribunales. Urquiza y Hernández los acusaron por "allanamiento ilegal" del domicilio de Alexis y Nahuel en el barrio El Tanque de Santo Tomé, la "privación ilegal agravada" y "vejaciones agravadas" de ambos y "falsedad ideológica" del acta del procedimiento por haberla fraguado. El subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, había considerado el ataque a los jóvenes como un "hecho muy grave de violencia institucional" y hasta lo encuadró en la figura de "torturas" por el enseñamiento que sufrieron cuando la patota "visibilizó" que eran pareja. Sin embargo, ese delito no fue imputado por los fiscales.

Lo que más indignó al colectivo LGTBI -que se manifestaba en las puertas de Tribunales- es que los seis policías entraron a la audiencia imputativa presos y salieron libres, a cambio de los 30 mil pesos. La contracara del "calvario" que sufrieron Alexis y Nahuel -como lo llamó Leonela, la hermana del primero- al relatar los tormentos y abusos que sufrieron durante las trece horas que estuvieron detenidos en la comisaría 12 de Santo Tomé, entre la 1.30 de la madrugada y las 14.30 del lunes pasado. "Se va a hacer justicia", reclamó Leonela en su Facebook. "Ojalá que el cargo de conciencia no los deje vivir tranquilos por el resto de su vida. ¡Háganse cargo de que no son policías, son una porquería", escribió.

Ironici consideró "vergonzoso" que los fiscales "solo hayan pedido una caución de 30 mil pesos" para dejar en libertad a los seis policías del Comando, sobre todo cuando Alexis y Nahuel dijeron que "tienen miedo de ser perseguidos, maltratados o asesinados" por la Policía. "Obviamente, ellos no van a seguir cometiendo delitos, van a mandar a sus propios compañeros. Ese es el punto. Y eso es lo que nos llama mucho la atención", agregó.

Su compañera del colectivo, Josefina Zweiffell, coincidió que "el monto de la fianza es una vergüenza". Y alertó que en la audiencia, los fiscales pidieron una restricción de 500 metros para que los imputados no pudieran acercarse a Alexis y a Nahuel a menos de esa distancia, pero el juez no se las concedió. "La restricción de 500 metros no fue contemplada, a pesar de que las víctimas, antes de la audiencia le pidieron por favor al juez que necesitaban custodia porque ellos y sus familiares están amenazados. Incluso la abuela de unos de los chicos está internada".

-¿Les preocupa que todos los policías son de Santo Tome? -le preguntó un colega

-Exactamente. Nos preocupa la seguridad de los compañeros -respondió Josefina. "El abogado defensor solicitó en la audiencia que el colectivo de la diversidad sexual no provoque a los imputados por las redes sociales. Es lo que pidió el abogado Torres del Sel. "¿Qué significa eso?", se preguntó Josefina.