En 2017, Myriam Godoy presentó un proyecto en BA Elige: crear una plaza en la esquina de Rocamora y Pringles. Un viejo anhelo de los vecinos de Almagro, la comuna con menos espacio verde en la ciudad. “Presenté el proyecto cuando fue la primera edición del BA Elige, en abril de 2017. En septiembre, mi marido recibió un mail invitándolo a votar por esa propuesta y otros dos proyectos, que eran los que llevaban la delantera en cantidad de votos”, recordó Godoy, traductora pública y vecina de Almagro desde hace 25 años.

A partir de ese momento, comenzó una campaña entre amigos, familiares y vecinos con el objetivo de lograr que la “Plaza Almagro” se convirtiera en una de las ganadoras del programa hasta que en septiembre de ese año recibió un mail anunciando la feliz noticia. “¡Felicitaciones! Tu proyecto se hará realidad en 2018”, decía. Sin embargo, a los pocos días recibió un llamado en el que le explicaron que “había habido un error” y la plaza no iba a poder realizarse. Es que el terreno, de 2500 metros cuadrados, pertenece al Automóvil Club Argentino (ACA) y está en desuso desde el 2001 cuando las oficinas que tenía la empresa allí se derrumbaron.

“No sólo mi proyecto no era el único sino que encima desde BA Elige mandaron un mail incentivando a votar por la plaza. ¿No revisaron que no cumplía las reglas? ¿No controlaron nada? ¿Y a las otras personas que presentaron esto tampoco les dijeron que no cumplía las reglas? Todos sabíamos que el terreno era privado, ¿por qué lo aprobaron si era algo que no podían cumplir?”, se pregunta.

Ante la negativa del gobierno porteño, los vecinos de Almagro se organizaron, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura y ya juntaron más de dos mil firmas en el barrio a favor de la iniciativa. “A partir de esto, me puse a juntar firmas por mi cuenta y así fui conociendo a otros vecinos que también estaban interesados en este tema. Me acerqué a conocer mi Comuna, me enteré del funcionamiento de los Consejos Consultivos, me informé sobre la Ley de Comunas y de Participación Ciudadana, que con el BA Elige no se cumple, porque uno como vecino no sabe que puede participar de esa manera y confía en ese programa porque es lo que promociona el gobierno”, relató.

“Hace 18 años que nosotros tenemos un baldío en esa esquina. Yo tengo tres hijos y los dos menores no pudieron ir a jugar a la plaza porque realmente no hay una plaza cerca en el barrio. Donde estamos, hay que caminar un kilómetro y medio para llegar a alguna plaza. Ese año se presentaron veinte proyectos en BA Elige para que se hiciera la plaza en Pringles y Rocamora. Todos necesitamos una plaza en el barrio”, contó Godoy. Además, señaló que no se trata sólo de la necesidad de tener un espacio verde en el barrio, sino también de mejorar la seguridad en una esquina que está siempre a oscuras y donde ya hubo varios robos.

El proyecto presentado por los vecinos y vecinas de Almagro tiene como objetivo lograr la expropiación del terreno para construir allí una plaza y cuenta con el apoyo del legislador Roy Cortina, del Partido Socialista. Si bien el propio jefe de gobierno porteño se comprometió públicamente a avanzar con el proyecto y hasta aseguró que “ya están trabajando en el tema”, lo cierto es que no se trató en la Legislatura y los vecinos no recibieron más que falsas promesas. “En dos ocasiones, Horacio Rodríguez Larreta y (el jefe de gabinete porteño) Felipe Miguel nos dijeron que iban a reunirse con ACA para que les vendan el terreno. Una fue en una transmisión de Facebook Live, otra en una reunión de vecinos, pero pasa el tiempo y seguimos sin la plaza”, denunció Godoy.

Para colmo de males, en los últimos meses el ACA comenzó a construir en el terreno y los vecinos alertan sobre las complicaciones que eso puede traer para concretar el sueño del barrio. “El 10 de enero presentamos una carta en la empresa para pedirles que se reúnan con el gobierno. No tuvimos respuesta y al poco tiempo, aparecieron los carteles de obra y empezaron a construir”, contó. Y concluyó: “Almagro es el barrio más densamente poblado y el que menos espacios verdes tiene. Además, se están construyendo un montón de edificios. Realmente necesitamos la plaza más que nunca porque si no vamos a estar cada vez peor”.

Entre otros “detalles”, los trabajos de limpieza del predio provocaron la invasión de ratas en la escuela Rosario Vera Peñaloza, que debió comenzar las clases semanas más tarde que el resto.