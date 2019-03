Emanuel Ginóbili reconoció ayer que le resultó “totalmente abrumador” el homenaje realizado por San Antonio Spurs en el AT&T Center, donde se retiró para siempre la camiseta número 20 que usó durante las 16 temporadas en esa franquicia de la NBA. El bahiense, de 41 años, agradeció una vez más el reconocimiento, que calificó como “impactante”, y dijo que espera “poder digerirlo alguna vez”, en un mensaje posteado en su cuenta de Twitter. Ginóbili, ganador de cuatro anillos de campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), fue el centro de una noche inolvidable para todo San Antonio Spurs, que se denominó “Manu Day”.

Antes, durante y después del partido de los Spurs con Cleveland Cavaliers, el AT&T Center fue escenario de continuos homenajes al ex escolta, que al finalizar la noche le habló a todo el estadio acompañado de su mujer y sus tres hijos. Antes de su discurso, escuchó el reconocimiento de sus ex compañeros Tony Paker, Tim Duncan y Fabricio Oberto, como también de Greg Popovich, el entrenador que lo acompañó a lo largo de toda su carrera en la NBA. El bahiense se convirtió en el noveno ex jugador en recibir la distinción de retiro de su camiseta de San Antonio. Previamente lo consiguieron Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) y David Robinson (50).

El homenaje fue un acto que tuvo como excusa el partido que los Spurs jugaron contra los Cleveland Cavaliers, pero que se vistió de “celeste y blanco” desde antes y hasta después de esos 48 minutos de juego. Antes, fue izada la bandera argentina junto a la de los Estados Unidos y el Himno Nacional fue entonado por la joven tigrense Nichelle Leclercq.

En el entretiempo hubo una mesa redonda donde hablaron ante el público y bajo la conducción del periodista Adrián Paenza los integrantes de la Generación Dorada, Juan Ignacio Sánchez, Fabricio Oberto, Luis Scola, Gabriel Fernández, Pablo Prigioni, Alejandro Montecchia y Andrés Nocioni. En ese intervalo también llegó un mensaje del presidente Mauricio Macri que recibió algunos silbidos.